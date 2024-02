Junior y Millonarios, atentos: fecha oficial del sorteo de fase de grupos de Libertadores

Queda poco para que empiece la emoción de la Copa Conmebol Libertadores. En primera instancia, el certamen internacional que paraliza a todo el continente sudamericano iniciará el martes 6 de febrero con la primera ronda. Defensor Sporting de Uruguay vs Puerto Cabello de Venezuela, Aurora de Bolivia vs Melgar de Perú y Aucas vs Nacional de Paraguay son los primeros juegos.

Una vez culmine la primera fase, tres de esos seis equipos se instalarán en la segunda ronda, en donde Atlético Nacional espera rival que saldrá de la llave entre Aucas vs Nacional de Paraguay. De pasar a la tercera fase, los antioqueños enfrentarán a Palestino o a Portuguesa de Chile y Venezuela respectivamente.

Vea también: Comienza la Copa Libertadores: partidos y horarios para esta semana

Águilas Doradas también verá actividad por primera vez en su historia en la Libertadores, en donde se verá las caras contra el RB Bragantino. De clasificar a la siguiente instancia, los de Rionegro enfrentarán a Botagofo, quien espera por Aurora o Melgar. Finalmente, solo cuatro instituciones lograrán acceder a los grupos.

Por otro lado, en la fase de grupos ya están Junior de Barranquilla, quien es el último campeón de Colombia, y Millonarios, que en el primer semestre del 2023 consiguió el título liguero. Ambas escuadras esperan definir su suerte tras el sorteo de la Copa Libertadores. Las primeras tres fases culminarán el 13 de marzo.

Le puede interesar: Teófilo tendría oportunidad en campeón de Libertadores: piden su llegada

Millonarios y Junior ya conocen cuándo definen con quiénes compartirán en la fase de grupos. El sorteo será el lunes 18 de marzo, de acuerdo con lo que desveló en las redes sociales la Conmebol, ente que regula dichas competencias en el continente sudamericano. Los barranquilleros están en el bombo 2, mientras que los albiazules en el bombo 3.