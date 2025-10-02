Karla Viancha anota el primer gol de Santa Fe en la Copa Libertadores

Inició una nueva edición de la Copa Libertadores en la que Independiente Santa Fe sería uno de sus protagonistas nuevamente tras haber quedado como subcampeones de la Liga BetPlay contra Deportivo Cali, otra de las escuadras que representará al país cafetero en la 'Gloria Eterna '.

El cuadro 'cardenal' llegó con las expectativas bastante altas tomando en cuenta su sobresaliente historial en la competencia y la gran cantidad de fichajes que llevaron a cabo para la competencia. La confianza impuesta sobre el equipo representante de Colombia no fue en vano y a tan solo dos minutos de haber regresado a la acción se logró ir arriba sobre Always Ready.

Karla Viancha marca el primer gol de Santa Fe en la Copa Libertadores

Fue justo en el partido #100 de Omar Ramírez dirigiendo a Independiente Santa Fe cuando a Karla Viancha le bastaron 30 segundos en la Copa Libertadores para anotar el primer tanto de las 'leonas' en la competencia.

Viancha venía de un ritmo irregular tras una delicada lesión que no le había permitido sumar una buena cantidad de minutos, pero cuando el estratega venezolano le dio la oportunidad de volver a pisar el terreno de juego no la desaprovechó.