Jue, 02/10/2025 - 18:32
Karla Viancha anota el primer gol de Santa Fe en la Copa Libertadores
Karla Viancha necesitó de solamente 30 segundos en la Copa Libertadores para marcar el primer gol de Santa Fe.
Inició una nueva edición de la Copa Libertadores en la que Independiente Santa Fe sería uno de sus protagonistas nuevamente tras haber quedado como subcampeones de la Liga BetPlay contra Deportivo Cali, otra de las escuadras que representará al país cafetero en la 'Gloria Eterna '.
El cuadro 'cardenal' llegó con las expectativas bastante altas tomando en cuenta su sobresaliente historial en la competencia y la gran cantidad de fichajes que llevaron a cabo para la competencia. La confianza impuesta sobre el equipo representante de Colombia no fue en vano y a tan solo dos minutos de haber regresado a la acción se logró ir arriba sobre Always Ready.
Karla Viancha marca el primer gol de Santa Fe en la Copa Libertadores
Fue justo en el partido #100 de Omar Ramírez dirigiendo a Independiente Santa Fe cuando a Karla Viancha le bastaron 30 segundos en la Copa Libertadores para anotar el primer tanto de las 'leonas' en la competencia.
Viancha venía de un ritmo irregular tras una delicada lesión que no le había permitido sumar una buena cantidad de minutos, pero cuando el estratega venezolano le dio la oportunidad de volver a pisar el terreno de juego no la desaprovechó.
Tras un milimétrico pase de Ysaura Viso, uno de los refuerzos que hizo Santa Fe para la Libertadores, Karla Viancha solamente tuvo que empujar la pelota al fondo de la red para poner a celebrar a sus compañeras, cuerpo técnico e hinchas que viajaron hasta Argentina a alentar.
¡GOL DE SANTA FE ANTE ALWAYS READY EN LA PRIMERA ACCIÓN DEL PARTIDO! Las 'Leonas' anotan por medio de Karla Viancha. #LibertadoresFemxWIN 🦁🔴🏆🔥 pic.twitter.com/UZbfy6pDKE— Win Sports (@WinSportsTV) October 2, 2025
¿Cuáles serán los rivales de Santa Fe en la Copa Libertadores?
En medio del sorteo se confirmó que el "Representante de Colombia 2", el cual ahora ya se conoce que es Independiente Santa Fe, está en el Grupo A junto a Corinthians, Always Ready y el representante de Ecuador.
