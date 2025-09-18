Kevin Castaño perdió la marca con River: fin a una racha que tenía

Nueva fecha para Kevin Castaño con River Plate que esperaba encaminar la victoria en el primer duelo de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Un duelo que se ha repetido en varias ediciones del certamen internacional y que siempre da de qué hablar.

Marcelo Gallardo depositó la confianza en Kevin Castaño, que fue el único colombiano que fue titular en el Más Monumental, pero el colombiano no pudo ante Gustavo Gómez ni Vitor Roque que anotaron los dos goles para dar el golpe en el estadio riverplatense colmado por aficionados de ambos clubes.

Palmeiras se salió con la suya y golpeó a River y a Kevin Castaño que no tuvo su mejor partido a lo largo de los 90 minutos. De hecho, la prensa argentina lo calificó con un 4, una nota muy baja a lo que estaba acostumbrado el volante antioqueño de la Selección Colombia.

Kevin Castaño llegó a River en marzo de 2025, y desde que el colombiano aterrizó en Argentina, era un amuleto en la institución millonaria. El ex Cruz Azul y Krasnodar mantenía la suerte en el equipo, dado que tenía una estadística positiva que sobresalía en cada encuentro en el que jugaba.

FIN A LA RACHA SIN DERROTAS CON KEVIN CASTAÑO EN CANCHA

Desde que llegó al Más Monumental había jugado 28 partidos rotando entre suplencias y titularidades. En esos encuentros, igualó 14 y ganó los otros 14. Un amuleto y una cábala que tenía River Plate con el volante que no pudo lucirse como en otros partidos.

Antes de que Kevin Castaño llegara al club procedente del Krasnodar, River Plate perdió ante Estudiantes, pero el jugador todavía no estaba en el equipo. Luego, en el Mundial de Clubes ya con el mediocentro en las filas, perdieron contra Inter de Milan. Esos fueron los únicos juegos que perdieron.

Llegó una racha inigualable para ganarse a una afición exigente. Los elogios no hicieron falta para un volante colombiano que superó a Jorge Solari con más partidos sin perder desde la llegada de un futbolista al club. Solari alcanzó a estar imbatible por 26 encuentros en 1964.

PALMEIRAS LE PUSO FIN A LA RACHA POSITIVA

Terminó rompiéndose el amuleto y la cábala de Kevin Castaño. El volante colombiano no estuvo a la altura y terminaron perdiendo, especialmente después de un muy mal arranque por parte del cuadro argentino que no estuvo a la altura en la primera parte.

En el segundo tiempo, la marca esperaba seguir dando de qué hablar. River Plate mejoró bastante, especialmente con el ingreso de Juan Fernando Quintero que movió los hilos. Infortunadamente no pudieron empatar los dos goles y se quedaron con el consuelo del descuento gracias a Lucas Martínez Quarta.

Kevin Castaño tendrá que reponerse e iniciar nuevamente una marca de imbatibilidad. Además, el colombiano espera dar el golpe junto a su equipo el miércoles 24 de septiembre cuando enfrenten en Brasil a Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.