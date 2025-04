Kevin Castaño pierde todo en River: lapidaria calificación y una “máquina de errar”

Desde que River Plate dejó las dudas atrás y confirmaron la contratación de Kevin Castaño como el nuevo mediocentro de la institución riverplatense, el jugador de la Selección Colombia había ganado puntos con grandes argumentos que lo ponían como un indiscutible titular en el sistema de Marcelo Gallardo.

Su debut fue muy bueno, como también sus siguientes encuentros tanto de la Copa Libertadores como de la Liga de Argentina. Sin embargo, todo se fue abajo después del partido entre Independiente del Valle y River Plate en el que, el cuadro argentino perdía por una diferencia de 2-0 y, que, afortunadamente, en el segundo tiempo pudieron igualarlo.

Salvaron un punto durante los 90 minutos, pero el que no se salvó fue nada más y nada menos que Kevin Castaño que tuvo un partido para el olvido. No pesó en el mediocampo y no fue ese jugador que venía ganándose a la afición compleja de River Plate. Además, no fue certero en la toma de decisiones, ni tampoco en los pases.

En ese orden de ideas, los principales medios de Argentina descalificaron a Kevin Castaño. Lo sentenciaron con el peor puntaje desde que se puso la camiseta de River Plate y se lanzaron en críticas contra el colombiano que empieza a perder terreno de cara a lo que viene en la temporada.

LA CALIFICACIÓN Y EL DARDO CONTRA KEVIN CASTAÑO

No fue el mejor partido de Kevin Castaño, que, a diferencia de otros partidos, tanto en el torneo internacional como en la liga local, no pudo disputar los 90 minutos como se esperaba. Jugó un ahora completa y confirmó un partido en el que lució incómodo en el terreno de juego.

Aunque venía siendo importante en los partidos pasados, en este, todo se viene abajo por sus imprecisiones, esas mismas que había demostrado en los primeros juegos, pese a tener un buen semblante en la cancha. Apenas fueron 59 minutos en donde, TyC Sports le puso un 4 destacando la poca efectividad de pases y los errores en el mediocampo que significaron pérdidas de balón claves.

El medio argentino acompañó la calificación afirmando que, “fue el peor partido del colombiano desde que llegó. Una máquina de errar pases. Fue tan malo lo suyo que tuvo que entrar Matías Kranevitter”. Kranevitter venía de lesión y sin fútbol, pero, a Marcelo Gallardo le funcionó, pues, mejoró el mediocampo y lograron empatar.

Infortunadamente, la crítica y el baldado de agua para con Kevin Castaño llegó justo en medio de una semana clave en donde River Plate enfrentará el primer Superclásico del año ante Boca Juniors.