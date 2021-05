La advertencia de Gallardo a Carrascal previo al duelo ante Santa Fe

Jorge Carrascal se juega esta noche ante Independiente Santa Fe algo más que el tercer encuentro de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El colombiano, que usa el dorsal 10 de River en la espalda, es señalado por la prensa de Argentina que pide a gritos mayor protagonismo en el equipo. Ante el conjunto 'Cardenal' será el encargado de manejar los hilos del encuentro.

Puede ver: Santa Fe vs River: Conmebol abrió investigación contra Eduardo Méndez

Según publicó el Diario Olé, Marcelo Gallardo confía en él y sabe que cuenta con todas las virtudes para brillar y hacer brillar a sus compañeros; sin embargo, el 'Muñeco' lo advierte antes del compromiso frente al cuadro capitalino.

“Necesito respuestas de los futbolistas para mantenerse en el plantel. Va a tener la posibilidad de jugar y espero que la aproveche”, dijo el entrenador en rueda de prensa donde también se deshizo en elogios hacia Carrascal: "Es un jugador que si te sentás en la platea te va a llamar la atención".

Por otro lado, en Olé resaltan que la casaca 10 de River Plate "obliga" a ser mejor, que no se quede solo con gambetas, que sea algo progresivo y haga ganar a su club.

"Tiene talento de Globetrotter pero no de Harlem sino de potrero cartaginés, desfachatez, elasticidad para pasar estéticamente por esos pasadizos que solo ven los cracks… Sin embargo, en River todavía no ha logrado darle continuidad ni peso específico a sus aptitudes. Y la número 10 que se ganó -y que hoy parece una mochila- de repente ya no te espera: te obliga", sentenció el rotativo.

Lea también: [VIDEO] Con túnel y elástica, Carrascal se lució en la victoria de River ante Junior

Con varios de los titulares sin jugar previo al duelo ante Aldosivi de este fin de semana, la responsabilidad hoy la tiene Jorge Carrascal, el equipo lo necesita y Gallardo lo advirtió.