La amenaza del Alcalde de Medellín al presidente de Nacional: "no me conoce, definitivamente"

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, soltó una andanada en contra del presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro, quien criticó la postura del ejecutivo local, luego de los disturbios que protagonizó la barra Los del Sur en la previa del partido ante América.

“Si el presidente de Nacional cree que me va a poder tratar a mí como trata a sus hinchas, está muy equivocado. Inasistencia a las mesas de seguridad, 1.000 millones en daños, 89 heridos, 800 policías por partido y todavía tiene la conchudez de amenazar a la Alcaldía. No me conoce, definitivamente”, dijo Quintero en una clara amenaza que está lejos de crear un clima adecuado para solucionar las diferencias existentes.

Vale decir que, una vez se decidió suspender el partido ante América, la alcaldía de Medellín, a través de su secretario de Gobierno, responsabilizó a Atlético Nacional por los desmanes que se dieron dentro del estadio Atanasio Girardot, dejando de lado las acciones de los aficionados que se enfrentaron al ESMAD en el escenario deportivo.

“Queremos que quede muy claro, y que se establezca la responsabilidad de los directivos de Atlético Nacional en estos destrozos. El club debe darse que cuenta que con esta actitud lo que ha generado es esto”, dijo Juan Pablo Ramírez, secretario de Gobierno, desconociendo los ataques a la fuerza pública en la previa del encuentro.

"El problema es de ellos con la institución. Nosotros únicamente les comunicamos que el club debido a la difícil situación económica, entre otras, no podía seguir aceptando las exigencias económicas que ellos hacían a través de temas como boletería, salida del equipo al estadio, tifos, salidas con humo", aseguró de forma contundete Mauricio Navarro, presidente de Nacional, explicando las decisiones que se tomaron con la barra Los del Sur.