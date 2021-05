"La Copa Libertadores me apasiona": Wilmar Roldán tras alcanzar envidiable récord

En declaraciones recogidas por ‘Los Dueños del Balón’ de Antena 2, Roldán dijo: “Me siento muy contento y orgulloso, motivado también, de saber que uno consigue logros tan importantes. Los que me conocen saben el amor que le tengo a la Copa Libertadores, es un torneo que me apasiona por su mística y es el torneo más importante de Conmebol”, dijo el central que dirigió las finales de 2012, 2013 y 2014.

“Convertirme en el árbitro que más dirigió más veces este torneo es muy importante para mí. Agradezco a mi familia y a todos los que han confiado en mí; voy a seguir mejorando para dejar el nombre del arbitraje colombiano en lo más alto del continente”, cerró Roldán.