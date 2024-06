La Copa Libertadores tiene nuevo clasificado a los octavos: es oficial

Durante esta Copa CONMEBOL Libertadores y en la Copa Sudamericana, Gremio de Porto Alegre e Inter han tenido que reagendar dos de sus partidos por las inundaciones en el Estado Río Grande del Sur, que pospuso los viajes y recorridos de una ciudad o país a otro. La situación se ha agraviado bastante, pero los dos elencos pudieron retomar la competencia en la quinta jornada con normalidad.

Sin embargo, por la delicada crisis meteorológica, Gremio tenía que viajar a Chile para enfrentar a Huachipato con la necesidad de sumar de a tres para no perder pisada en el grupo y el sábado 8 de junio, enfrentarán a Estudiantes de La Plata, ya eliminados y sin posibilidad de acceder a Copa Sudamericana. Los brasileños a diferencia de su rival podrán quedarse con el liderato.

Huachipato irá a Copa Sudamericana, mientras que Estudiantes salió eliminado de manera anticipada, último en la tabla de posiciones del grupo. La disputa por la primera plaza estará en manos de The Strongest, o Gremio de Porto Alegre y todo se decidirá en Brasil con el juego pendiente entre los gaúchos y argentinos.

GREMIO, NUEVO CLASIFICADO A LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA LIBERTADORES

Gremio, que antes de disputar el partido pendiente tenía seis unidades, logró quedarse con el triunfo en Chile. Un escenario complicado donde poco rodaba la pelota por la incesante lluvia, pero que con un solitario tanto del ‘Lagarto’ Diego Costa a los seis minutos, mantuvieron el resultado y por ahora, son segundos, desbancando a Huachipato.

Una derrota en territorio austral hubiese acabado con las ilusiones brasileñas en la Copa Libertadores y los dejaba con el consuelo de la Sudamericana. Solo falta definir si clasificarán como primeros en el Grupo C o como segundos, pero eso se sabrá el 8 de junio cuando reciban la visita de Estudiantes de La Plata.

¿CONTRA QUIÉN JUGARÍA GREMIO LOS OCTAVOS DE FINAL?

El lunes 3 de junio se realizó en Luque, Paraguay el sorteo de la Copa Libertadores. Gremio, que no había asegurado su clasificación, esperaba entrar como primero o segundo, por ahora ocupan la segunda casilla. Los bolilleros dejaron al líder del Grupo C contra Peñarol de Uruguay, quien se clasificó detrás de Atlético Mineiro. En el caso de que el club gaúcho termine escolta de The Strongest, su rival será Fluminense en un duelo brasileño.