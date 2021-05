La molestia de Santa Fe reflejada en Hárold Rivera: "El local parecía ser River"

Independiente Santa Fe no pasó del empate a ceros como “local” en Paraguay contra River Plate por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo colombiano complicó su clasificación a octavos de final y de nuevo las críticas recaen sobre el técnico Hárold Rivera.

En rueda de prensa, el estratega dio sus explicaciones y enfatizó en el cambio de sedes que ha afectado a Santa Fe en esta Copa Libertadores fuera de Bogotá:

“Vamos a tener un par de días para recuperar el equipo porque el lunes estaremos viajando. Mañana y el sábado recuperamos y preparamos el próximo compromiso", dijo sobre el duelo del miércoles ante Fluminense en Brasil.

Luego tocó el tema de la sede, recordando que Santa Fe quiso jugar en Quito y Conmebol no lo permitió: “Con tres en la mitad queríamos hacer más posesión, sin embargo, River no nos dejó… Siempre queremos más, sumar de a tres puntos. Sin excusa, en nuestra casa sería otra cosa. Hoy el local podría ser River".

“Estoy tranquilo por el rendimiento que tuvieron los muchachos… Lamentablemente nos ha costado marcar, en todos los compromisos hemos tenido opciones de gol y no hemos concretado. Estamos vivos en Copa Libertadores y debemos pelear lo que queda", agregó.

Y cerró explicando porque no hizo cambios a lo largo de todo el compromiso y solo hasta el final: "Esto no es de cometer locuras a la hora de mirar sustituciones sino tratar de ser lo más asertivos posibles. Hoy fue John y los otros muchachos estaban compitiendo, haciendo un buen desgaste. La Copa Libertadores es así, no hay que tener locura o ansiedad o ser precipitado para poder pensar a la hora de mirar qué variante podemos hacer".

En la misma rueda de prensa, una de las pocas voces de Santa Fe que se manifestó por la crisis social del país en estos 8 días fue el volante Daniel Giraldo, quien envió un mensaje de ánimo a los colombianos.