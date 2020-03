La polémica frase de Comesaña sobre el armado del plantel de Junior

Junior cayó el miércoles frente al equipo con el plantel más costoso de la Copa Libertadores, Flamengo, vigente campeón del certamen y un equipo al que es cada vez más complicado ganarle. Por eso, aunque Julio Comesaña aseguró que pensaba que las cosas podían ser peores, también fue claro al remarcar las diferencias que existen entre un plantel y el otro, consciente de las dificultades que tiene la construcción de un equipo para la pelea de un torneo como el continental.

Analizando el partido en diálogo con 'Planeta Fútbol' de Antena 2, Comesaña fue claro: "Tenemos algunos temas colectivos que no nos permiten llegar con más claridad y más profundidad a campo adversario. Hay cosas que quiero volver a ver para solucionar en el aspecto colectivo. Es un problema que tenemos desde que se armó el plantel, porque uno no trae lo que quiere sino lo que puede y en el momento en el que se puede".

Y continuó: "Los planteles no los armamos sobre una idea de juego que se define antes, nosotros traemos jugadores cuando otro no se pudo traer. Necesitamos a uno, se trae otro porque no pudimos traer a ese anterior. Si usted quiere jugar haciendo posesión y llegando con la pelota al piso, tiene que buscar jugadores. Nosotros no hacíamos un gol fuera del área, el equipo guardaba relación, luego se dieron las llegadas de algunos futbolistas, pero en la medida en que esos se van y llegan otros buenos o muy buenos, pero con otras características, toca involucrarlos a una idea, lo cual lleva tiempo. Pero igual hay que ganar títulos, jugar como se juega en Europa, quedarse con la Libertadores, la Liga y demás".

Finalmente, cuando se le remarcó que él tiene el décimo plantel más costoso, según las estadísticas, fue en contra de esa idea: "Yo no le pongo precio a los jugadores. Valiosa es su forma de jugar, no su valor. Yo miro trayectoria, logros, recorrido, experiencia, toma de decisiones y no cuánto vale. Tenemos que aterrizar dónde estamos, quiénes somos y que venimos de un lugar particular. Tenemos jugadores buenos, tenemos materia prima, pero por algo se los llevan más baratos".