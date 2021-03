La sentencia de Amaranto a los jugadores de Junior que se molestan por los cambios

Luis Amaranto Perea, técnico del Junior de Barranquilla, resaltó el triunfo ante Caracas, pero también mostró su enojo con la actitud de algunos de sus dirigidos que se molestan tras algunas decisiones que él toma.

Caso concreto le preguntaron en rueda de prensa sobre Gabriel Fuentes, que pese a tener una dolencia se enojó con la sustitución. El futbolista reaccionó mal al cambio y Perea manifestó su descontento.

“Los cambios no pueden generar molestia. Esos gestos no me gustan para nada en mis jugadores”, dijo el timonel que dejó en el aire la posibilidad de entablar una conversación oportuna para evitar problemas en el futuro con varios futbolistas.

Por otro lado, con los goles de Miguel Ángel Borja, Teófilo Gutiérrez y John Pajoy el Junior de Barranquilla superó este miércoles por 3-1 a un diezmado Caracas y avanzó a la Fase 3 de la Copa Libertadores en la que citará con el Bolívar boliviano.

El equipo colombiano se encontró hoy a un rival diezmado por la covid-19 ya que 11 miembros resultaron positivos en una evaluación a la que se sometieron el pasado domingo, cuatro días después del partido de ida que los venezolanos perdieron por 1-2.

Entre los ausentes del equipo venezolano evidenció los vacíos de Beycker Velásquez, Edson Castillo y Leonardo Flores, que fueron titulares ocho días atrás.

El camino del triunfo lo abrió Borja, que a tres minutos de cerrar el primer tiempo marcó de cabezazo a pase de Fabián Viáfara, un defensa que acostumbra a lanzarse al ataque.

Ese tanto fue un bálsamo que alivió a Junior que una semana antes había ganado con sufrimiento y dificultades.