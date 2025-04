Leonel aprovechó el triunfo histórico contra Racing y apuntó a la DIMAYOR

Nueva fecha de la Copa CONMEBOL Libertadores de América para el Atlético Bucaramanga que tiene hambre de triunfar continentalmente. La segunda vez en la que el cuadro colombiano disputa esta competencia ha tenido de todo después de un importante empate ante Colo Colo que estuvo a minutos de consolidarse como una victoria, y luego, un triunfo icónico en Argentina.

Desde los primeros minutos, Atlético Bucaramanga no se resguardó atrás contra un Racing de Avellaneda que partía como el favorito. Campeón actual de la Copa Sudamericana, tenía más argumentos en condición de local. Sin embargo, el cuadro colombiano atacó desde los primeros minutos con Frank Castañeda y Fabián Sambueza que inquietaron a Gabriel Arias.

Una primera parte sin goles, pero todo se abrió a partir de los primeros minutos del segundo tiempo. Luciano Daniel Pons aprovechó un centro perfecto para romper los ceros y luego, Fabián Sambueza anotó el segundo. Sobre el final, Martín Barrios descontó.

En la rueda de prensa, Leonel Álvarez no se guardó nada y apuntó a la DIMAYOR por el tema de la intensidad de los torneos en medio de la Copa Libertadores. Los viajes y los descansos antes de los juegos de los rentados internacionales se convierten en serios problemas, pero no solo afectan a los equipos colombianos sino a los demás participantes por los calendarios ligueros.

LEONEL ÁLVAREZ APUNTÓ A LA DIMAYOR Y AL FPC

Después de la victoria, Leonel Álvarez se la tiró a la DIMAYOR por el tema de los calendarios. Bucaramanga jugó el jueves 10 de abril contra Racing en Argentina e inmediatamente emprendió el viaje de vuelta a la ‘Ciudad Bonita’ para concentrar de una vez de cara al juego ante Fortaleza en condición de local.

Esto lo reprueba el entrenador antioqueño por la planificación y por la intensidad que hay entre las dos competencias, pero, sin duda alguna, era algo que Leonel debía saber antes de tomar el cargo, “afecta porque estamos jugando muy seguido y en Colombia no nos ayudan. Nosotros jugamos hoy (jueves), no nos alcanzamos a recuperar, pero ese es el fútbol colombiano que no le ayudan a los clubes que están en Copa Libertadores”.

Posteriormente, indicó que, “eso es triste, porque nos habían podido correr el partido. Vamos por un buen camino, muy contentos por lo que se hizo, se le ganó a un gran equipo y esto es un plus importantísimo para la credibilidad de este proceso”.

Por último, dejó en claro que el mensaje que les transmitió a sus jugadores antes de arrancar la Copa Libertadores fue que atendieron a la cita internacional para competir, “siempre he dicho que no estamos de paso, ni somos la cenicienta. Somos un equipo que compite, este es un equipo que tiene trabajo y que ellos han entendido el mensaje; este es un equipo con talla y muy físico, y de ahí no nos bajamos. Indudablemente que hay que competir cada pelota, pero también hay que generar fútbol y tenemos los jugadores para hacerlo”.