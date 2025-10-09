Libertad vs Nacional EN VIVO, 9 de octubre: hora y canal para ver Copa Libertadores Femenina

La hora llegó a su final para que se confirmen las clasificadas para los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina. Falta que se decida el Grupo C y el D este jueves 9 de octubre con vibrantes partidos que pueden dar mucho de qué hablar.

Vea también: Malas noticias de Junior: se confirman bajas para la Liga BetPlay

Por los lados del Grupo D, Libertad de Paraguay enfrentará a Nacional de Uruguay con mucha tela por cortar, dado que ambas escuadras todavía pelean por sellar la clasificación. Además, los ojos también estarán puestos en el juego entre Deportivo Cali y Universidad de Chile que se jugará en simultáneo.

Libertad aparece como segunda del Grupo D con dos empates, producto de dos igualdades que mantienen la expectativa de clasificación para la siguiente ronda. Las paraguayas necesitan ganar para poder entrar a la siguiente fase para clasificar sin ningún problema. El empate también puede darles el boleto a los cuartos de final siempre y cuando, Universidad de Chile no le gane al Cali.

Por otro lado, Nacional de Uruguay tiene la posibilidad de sellar la clasificación siempre y cuando gane por mucha diferencia de gol y que Universidad de Chile no supere al Deportivo Cali. Ambas escuadras dependen de sí mismas y de otros resultados para instalarse en los cuartos de final.

Le puede interesar: Presionan a jugador de la selección a renovar: ¿Se quedará en su club?

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE LIBERTAD DE PARAGUAY VS NACIONAL DE URUGUAY POR LA COPA LIBERTADORES FEMENINA ESTE JUEVES 9 DE OCTUBRE

El partido entre Libertad de Paraguay vs Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores Femenina en esta tercera fecha será este jueves 9 de octubre a partir de las 2 de la tarde. El juego podrá verse a través de Pluto TV.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Lea también: Egan Bernal sumó un nuevo top 10: Isaac del Toro ganó la Gran Piemonte

Bolivia, Chile y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.