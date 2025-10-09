Cargando contenido

Libertad de Paraguay vs Nacional de Uruguay Copa Libertadores Femenina
Libertad de Paraguay vs Nacional de Uruguay Copa Libertadores Femenina
Conmebol
Copa Libertadores
Actualizado:
Jue, 09/10/2025 - 13:05

Libertad vs Nacional EN VIVO, 9 de octubre: hora y canal para ver Copa Libertadores Femenina

Se define la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina.

La hora llegó a su final para que se confirmen las clasificadas para los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina. Falta que se decida el Grupo C y el D este jueves 9 de octubre con vibrantes partidos que pueden dar mucho de qué hablar. 

Vea también: Malas noticias de Junior: se confirman bajas para la Liga BetPlay

Por los lados del Grupo D, Libertad de Paraguay enfrentará a Nacional de Uruguay con mucha tela por cortar, dado que ambas escuadras todavía pelean por sellar la clasificación. Además, los ojos también estarán puestos en el juego entre Deportivo Cali y Universidad de Chile que se jugará en simultáneo. 

Libertad aparece como segunda del Grupo D con dos empates, producto de dos igualdades que mantienen la expectativa de clasificación para la siguiente ronda. Las paraguayas necesitan ganar para poder entrar a la siguiente fase para clasificar sin ningún problema. El empate también puede darles el boleto a los cuartos de final siempre y cuando, Universidad de Chile no le gane al Cali. 

Por otro lado, Nacional de Uruguay tiene la posibilidad de sellar la clasificación siempre y cuando gane por mucha diferencia de gol y que Universidad de Chile no supere al Deportivo Cali. Ambas escuadras dependen de sí mismas y de otros resultados para instalarse en los cuartos de final. 

Le puede interesar: Presionan a jugador de la selección a renovar: ¿Se quedará en su club?

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE LIBERTAD DE PARAGUAY VS NACIONAL DE URUGUAY POR LA COPA LIBERTADORES FEMENINA ESTE JUEVES 9 DE OCTUBRE 

El partido entre Libertad de Paraguay vs Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores Femenina en esta tercera fecha será este jueves 9 de octubre a partir de las 2 de la tarde. El juego podrá verse a través de Pluto TV. 

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO  

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.  

México: 1:00 P.M.  

Lea también: Egan Bernal sumó un nuevo top 10: Isaac del Toro ganó la Gran Piemonte

Bolivia, Chile y Venezuela: 3:00 P.M.  

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Señal en vivo

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Copa Libertadores Femenina

Copa Libertadores Femenina

Imagen
Libertad

Libertad

Imagen

Nacional de Uruguay Femenino

Cargando más contenidos

Fin del contenido