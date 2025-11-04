¿Libertadores afuera del continente? Conmebol lo desea y esto se sabe

Después del gran éxito que tuvo la final de 1018 entre Boca Juniors y River Plate que se jugó en Madrid, la Conmebol ha venido estudiando el mercado extranjero y han intentado encontrar la manera de llegar a este de forma más directa, convertir a la Copa Libertadores en un torneo global así como lo es la Champions League.

Para este año no

Si bien se está estudiando la idea, este año la final ya tiene sede, se jugará el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, en Perú, en este partido se enfrentarán posiblemente los dos máximos candidatos desde que empezó el torneo, Flamengo y Palmeiras en una nueva final entre dos equipos brasileños, que están gobernando la copa hace ya varios años.

Este año la final se mantendrá en el continente, pero desde ya se empieza a especular con la posibilidad de ver el partido afuera más pronto que tarde, una idea que como marca puede sonar muy provechosa pero que sin duda alguna afectará y de gran manera a los hinchas que aspiren viajar a ver a su equipo en una final de Libertadores. Si de por sí los viajes dentro del continente pueden ser largos y costosos, sacar la final podría terminar siendo una completa locura.