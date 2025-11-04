Cargando contenido

Conmebol planea jugar la final de Libertadores afuera del continente
Copa Libertadores
¿Libertadores afuera del continente? Conmebol lo desea y esto se sabe

La Conmebol tomaría una decisión histórica que afectaría a más de uno.

La Copa Libertadores es sin duda alguna el torneo más importante a nivel de clubes afuera de Europa, una competencia en la que se miden los mejores equipos de Sudamérica y que año tras año genera más interés por el nivel que se está viendo, sobre todo en los equipos brasileños. Pues ahora desde la Conmebol se estarían planteando un cambio para la sede de la final y la decisión sería histórica. 

Una final afuera de Sudamérica

Según informa The Athletic, Juan Emilio Roa, el director comercial de la Conmebol, habló y contó la idea de mover la sede de la final para jugarla afuera del continente y darle más visibilidad a nivel global. 

Esto es parte de las cosas que tenemos que hacer para crecer el interés, estamos trabajando en varias cosas para crecer afuera de Sudamérica.

Juan Emilio Roa
Después del gran éxito que tuvo la final de 1018 entre Boca Juniors y River Plate que se jugó en Madrid, la Conmebol ha venido estudiando el mercado extranjero y han intentado encontrar la manera de llegar a este de forma más directa, convertir a la Copa Libertadores en un torneo global así como lo es la Champions League

Para este año no

Si bien se está estudiando la idea, este año la final ya tiene sede, se jugará el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, en Perú, en este partido se enfrentarán posiblemente los dos máximos candidatos desde que empezó el torneo, Flamengo y Palmeiras en una nueva final entre dos equipos brasileños, que están gobernando la copa hace ya varios años. 

Este año la final se mantendrá en el continente, pero desde ya se empieza a especular con la posibilidad de ver el partido afuera más pronto que tarde, una idea que como marca puede sonar muy provechosa pero que sin duda alguna afectará y de gran manera a los hinchas que aspiren viajar a ver a su equipo en una final de Libertadores. Si de por sí los viajes dentro del continente pueden ser largos y costosos, sacar la final podría terminar siendo una completa locura. 

