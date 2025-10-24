Liga de Quito haría historia en Copa Libertadores: cortaría racha de nueve años

Los primeros 90 minutos de las semifinales de la Copa Libertadores se disputaron con la presencia de Flamengo contra Racing Club de Avellaneda en un encuentro en el que los brasileños se llevaron la victoria de manera agónica con anotación de Jorge Carrascal. En el otro partido, Liga de Quito dio el golpe a un Palmeiras irreconocible.

Vea también: Perú cambió todo vs Colombia: anuncian repentina noticia en Liga de Naciones

Jugando con la altura a su favor y con un equipazo que quiere desafiar la historia reciente de la Copa Libertadores, Liga de Quito fue una tromba a lo largo de los 90 minutos. Un 3-0 queda corto, especialmente por ese primer tiempo que fue brillante para los ecuatorianos.

Gabriel Villamil puso dos goles en el marcador, y Lisandro Alzugaray marcó el otro tanto para darle un golpetazo a Palmeiras, uno de los grandes candidatos para quedarse con el título internacional. El ‘Verdao’ tendrá que remontar la serie en el Allianz Parque en los 90 minutos restantes, pero la diferencia parece abultada.

Con esta victoria de Liga de Quito podría haber un golpe mayor para la historia reciente de la Copa Libertadores en donde un club ecuatoriano está a nada de meterse en una nueva final de la competencia más importante a nivel de clubes en Sudamérica.

LA RACHA NEGATIVA QUE PODRÍA CORTAR LIGA DE QUITO

Ese resultado de 3-0 deja a Liga de Quito muy bien parado para enfrentar la vuelta en Sao Paulo. Tendrán que mantener la distancia que llevan y sacar la serie adelante para instalarse en la final. Lo hará ya sabiendo contra qué rival disputaría el título, dado que Racing y Flamengo juegan antes.

Bajo ese panorama, en caso de que Liga de Quito clasifique a la final, acabaría con una racha que se viene presentando desde hace nueve años. Hay posibilidad de que haya una nueva final de equipos brasileños si Palmeiras le da la vuelta, pero todo parece indicar que la Copa Libertadores acabará con la monotonía.

A partir del 2017 con la final entre Gremio y Lanús, la Copa Libertadores dejó de tener otros equipos de las otras naciones sudamericanas y dejó la definición del título solo entre clubes brasileños y argentinos. Independiente del Valle fue el último valiente que lo intentó en 2016 con una final sin equipos de Brasil ni Argentina.

Le puede interesar: Nacional: Dimayor tomó una última decisión con Alfredo Morelos

Atlético Nacional fue el último campeón diferente a clubes argentinos y brasileños en el 2016, mientras que Ecuador dejó su sello demostrando lo que es capaz de hacer Independiente del Valle ganándose el crédito para ser uno de los candidatos en Libertadores y en Sudamericana.

Con Liga de Quito a nada de instalarse en una final, podría haber un pequeño cambio con la definición del título dejando de lado una serie entre brasileños y argentinos, o de clubes del mismo país como han figurado las anteriores disputas entre equipos de Brasil o Argentina.

ECUADOR PRESENTE EN COPAS INTERNACIONALES

Además del buen momento de Liga de Quito que se ilusiona con llegar a pelear por su segundo trofeo de la máxima competencia de clubes en Sudamérica, otro de los elencos que sueña con revolucionar el continente es Independiente del Valle.

Lea también: Sinisterra y una gran noticia para Cruzeiro en su próximo partido

El equipo que dejó de lado a Once Caldas en los cuartos de final reviviendo después de perder en condición de local sueña latentemente con la posibilidad de instalarse en la final de la Copa Sudamericana. En el primer partido de las semifinales empató con Atlético Mineiro y en Brasil espera dar el golpe para llegar a la final.

Ecuador ha tomado mucho protagonismo en el continente y esperan seguir dando de qué hablar, no solo como selección, sino a nivel de clubes con Independiente del Valle y Liga de Quito.