Liga de Quito vs Palmeiras EN VIVO hora y canal para ver en vivo Copa Libertadores

Liga de Quito afronta esta semifinal de Copa Libertadores con la ilusión de seguir haciendo historia. El equipo ecuatoriano llega en un gran momento tras superar una fase de grupos complicada y dejar en el camino a dos brasileños: Botafogo en octavos y São Paulo en cuartos. Los dirigidos por Tiago Nunes se apoyan en su fortaleza en casa y en la altitud de Quito, que siempre ha sido un factor determinante para los rivales.

Palmeiras, por su parte, llega a Quito con el cartel de favorito y una campaña casi perfecta en el torneo. El conjunto brasileño ganó los seis partidos de la fase de grupos y mostró toda su jerarquía en los cruces directos, donde eliminó con autoridad a River Plate en cuartos de final con un global de 5-2. Los dirigidos por Abel Ferreira viajaron con anticipación para adaptarse a la altura y cuentan con un plantel plagado de figuras. El “Verdão” busca dar el primer paso hacia una nueva final y consolidarse como el gran dominador del continente en los últimos años.