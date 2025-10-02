Lluvia de goles y resultados sorpresivos en el inicio de la Copa Libertadores

Inició una nueva edición de la 'Gloria Eterna' el jueves 2 de octubre, una jornada que estuvo enmarcada por el regreso a la acción de varios equipos y figuras destacadas, pero también por golazos que terminaron dando los primeros cambios en las tablas de posiciones de los grupos A y B.

Los principales protagonistas de estos primeros duelos de la Copa Libertadores fueron Ferroviária de Brasil e Independiente Santa Fe, uno de los representantes de Colombia que se afianzó en la cima de la tabla de posiciones del Grupo A tras golear 7-0 a Always Ready.

Desarrollo de la primera jornada de la Copa Libertadores

La edición 2025 de la Copa Libertadores Femenina arrancó con la primera fecha de la fase de grupos que se lleva a cabo en Argentina, específicamente en los estadios de Morón y Banfield, con encuentros clave en los grupos A y B.

En el Grupo A, el partido más destacado fue entre Corinthians (defensoras del título) e Independiente del Valle (Dragonas IDV). El duelo terminó 1-1, un resultado bastante sorpresivo tomando en cuenta que las vigentes campeonas llegaban con mejor presente deportivo. Con ese resultado, ambas escuadras sumaron un punto en el grupo que también integra Santa Fe y Always Ready, un punto que supo aprovechar de buena manera las 'leonas' al golear a su rival boliviano con un marcador de 7-0 con doblete de Karla Viancha y un auténtico golazo de Daniela Garavito de media distancia que podría ir al Puskás.