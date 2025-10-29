Los equipos que ya están clasificados a la Copa Libertadores 2026

La Copa Conmebol Libertadores 2026 ya conoce a algunos de sus participantes. A falta de varias semanas para que concluyan las ligas de los diez países afiliados a Conmebol, 14 equipos del continente han asegurado su presencia en el torneo de clubes más prestigioso de América.

El torneo nuevamente se extenderá durante casi todo el año, lapso en el cual se deben superar tres fases previas antes de alcanzar la fase de grupos, donde comienza la lucha por los octavos, cuartos, semifinales y la gran final continental.

¿Cuáles equipos ya clasificaron a la Libertadores 2026?

Entre los equipos que ya confirmaron su presencia destacan representantes de ocho países. Hasta el momento, los clasificados son: Platense y Rosario Central de Argentina; Coquimbo Unido de Chile; Independiente Santa Fe de Colombia; Independiente del Valle de Ecuador; Libertad de Paraguay; Universitario, Alianza Lima y Cusco de Perú; Nacional y Peñarol de Uruguay; Universidad Central, Deportivo La Guaira y Carabobo de Venezuela.

El regreso de Independiente Santa Fe genera especial atención en Colombia. El cuadro bogotano volverá a la máxima competencia continental con la ilusión de superar la fase de grupos, instancia en la cual no participa desde 2015, cuando eliminó a Estudiantes de La Plata y se instaló en cuartos.