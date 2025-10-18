Los penales le niegan el título al Cali; subcampeones de la Libertadores

El compromiso representó varios problemas para el cuadro colombiano en los primeros minutos ante los múltiples ataques de Corinthians desde diferentes puntos de la zona de la cancha, pero lo cierto es que la buena actuación de la pareja de centrales y de la portera Luisa Agudelo dieron tranquilidad a las azucareras.

Un centro al área desde sector izquierdo generó peligro en el arco de Luisa Agudelo pues Corinthians consiguió que una de sus jugadoras conectara el esférico ante la salida de la portera azucarera, ante el rebote se anotó el primer gol de la final, pero lo cierto es que minutos después el VAR llamó a la central del compromiso para que revisara la acción ante un fuera de lugar en el momento en el que se ejecutó el tiro libre.

De esta forma, Marta Fortunato anuló la anotación y Deportivo Cali y Corinthians terminaron el primer tiempo de la final de la Copa Libertadores sin goles y con una acción que las brasileras reclamaban como gol, lo que pudo cambiar el destino del juego.

Para el segundo tiempo el Deportivo Cali tomó el control del juego y empezó a realizar ataques por las bandas aprovechando los espacios que dejaba Corinthians gracias a sus ataques en búsqueda de la ventaja en el compromiso.

A la final, el partido finalizó sin goles y lo cierto es que los penales definieron al campeón de esta nueva edición de la Libertadores Femenina pues Corinthians no erró ningún cobro y ante el fallo de Kelly Ibarguen del Cali el conjunto brasilero alzó un nuevo título para su historia.