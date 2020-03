Los rivales de los colombianos en Libertadores ya están en el país

Esta semana arranca la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes más importante del continente y en el que habrá tres equipos colombianos participando, los cuales iniciarán su participación en condición de local, buscando superar esta primera prueba y llegar a instancias decisivas, dejando atrás la pobre participación de 2019 en la que ninguno de los representantes del país pudo superar esa parte de la compentencia.

Lea también: El pedido de Matías Pisano a los hinchas de América tras el clásico

Libertad, con sus mejores hombres, llegó el domingo y ya se entrena, a la espera de realizar el reconocimiento del estadio Atanasio Girardot para el partido contra Independiente Medellín. El 'Gumarelo', no tiene bajas dentro del plantel y es uno de los clubes que quiere volver a lo alto del continente y llega como líder de la liga paraguaya pese a la derrota frente a Guaireña en la fecha siete, de la cual disputó su partido el viernes y cayó por marcador de 2-1.

Los Gumarelos ya están instalados en Medellín y se preparan para el debut en la #Libertadores.#VamosGUMA#LibertadEsFamilia pic.twitter.com/auWnZDdB3Y — Club Libertad (@Libertad_Guma) March 2, 2020

Gremio, entretanto, ya está en Cali para jugar contra América, que llega en un momento un poco complicado de la Liga BetPlay, pero que apunta a dar el primer paso en la búsqueda de la clasificación contra los brasileros. El equipo de Porto Alegre llegó el domingo en la tarde a Cali, se hospedó en el hotel Chipichape y se entrenará este lunes en la sede de Deportivo Cali para preparar el encuentro contra los 'escarlatas'.

Já chegamos em Cali para iniciar a concentração para o jogo da próxima terça-feira, diante do América de Cali. Veja os detalhes em: https://t.co/Tpm1F7qIRb#Libertadores2020 #OPesoDaTradição #VamosTricolor 🇪🇪 ⚽️ 💪🏾 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/TNUbnZANc5 — Grêmio FBPA (@Gremio) March 1, 2020

Le puede interesar: Once Caldas venció a Pereira en el clásico 'cafetero' y mostró superioridad

Flamengo, por su parte, arribó en la noche del domingo a Barranquilla con cuatro bajas importantes dentro de su plantel y el colombiano Orlando Berrío en la lista de convocados por el técnico Jorge Jesús. Rafinha, Bruno Henrique y Rodrigo Caio no estarán por lesión, mientras que Willian Arao deberá pagar una fecha de suspensión luego de ser expulsado en la Recopa contra Independiente del Valle.

El horario de los partidos es el siguiente:

Independiente Medellín vs Libertad: martes 3 de marzo 7:30pm.

América vs Gremio: martes 3 de marzo 7:30 pm.

Junior vs Flamengo: miércoles 4 de marzo 7:30pm.