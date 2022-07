Luis Suárez le dice NO a River Plate tras ser eliminado de Copa Libertadores

El delantero uruguayo Luis Suárez descartó en las últimas horas su llegada a River Plate después de que el equipo argentino quedara eliminado de la Copa Conmebol Libertadores en octavos de final tras caer con Vélez Sarsfield.

Suárez aceptó que estaba analizando la posibilidad e incluso se llegó a ilusionar teniendo en cuenta el anhelo que tenía por pelear el título de la Copa Conmebol Libertadores.

"Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad", afirmó en diálogo con El País de Uruguay.

Suárez explicó que inicialmente en sus planes no estaba dejar el fútbol de Europa, pero River Plate insistió tanto que empezó a considerar la opción.

"Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Euorpa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Por más que uno diga algo, llegado el momento te lo planteas. Te ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño. River me lo estaba dando y Nacional podría haber intentado eso", dijo.

Sin Luis Suárez, River Plate piensa en Borja

Tras la negativa el uruguayo Luis Suárez, River Plate inicia un trabajo contrarreloj para lograr el fichaje del colombiano Miguel Ángel Borja.

El conjunto argentino deberá garantizar el dinero negociado con Junior para finiquitar el trapaso.