Marino Hinestroza sería duda para la Libertadores: “Me está costando caminar”

Sin duda alguna, Marino Hinestroza es uno de los jugadores más importantes de la Liga BetPlay y de Atlético Nacional. Poco a poco, el vallecaucano ha recuperado su nivel, ese que se diluyó un poco en el final del primer semestre después de los llamados a la Selección Colombia en donde poco pudo brillar.

Marino Hinestroza volvió a destacarse y en la Copa Libertadores ante Sao Paulo tuvo grandes oportunidades con remates en el vertical, pero, infortunadamente, no fue la noche de Atlético Nacional. No tuvieron suerte en la definición y Edwin Cardona falló dos penales que le hubiesen podido dar la ventaja al cuadro colombiano que deberá dar el golpe en Brasil.

Vea también: Atlético Nacional tomó dos decisiones luego de empatar con Sao Paulo

Sin embargo, para ese encuentro en tierras paulistas, Nacional podría tener una baja sumamente sensible a la espera de que se revelen algunos detalles con el estado de salud de Marino Hinestroza. El extremo prendió las alarmas con la última entrada en un intento de desborde y en la zona mixta, destapó que está jugando con una lesión.

“ME ESTÁ COSTANDO CAMINAR”; MARINO HINESTROZA SOBRE SU LESIÓN

Durante los primeros minutos, Marino Hinestroza tampoco pudo dar el golpe para romper los ceros. Tal vez el vallecaucano sería aún más determinante si no estuviera lesionado. En las declaraciones después del partido, Hinestroza dio detalles que lo podrían alejar de la vuelta de la Libertadores.

Marino Hinestroza jugó los 90 minutos en el Atanasio Girardot y en la zona mixta postpartido habló de la lesión. El equipo verde trabaja para poder recuperarlo lo más pronto posible y anhela que pueda viajar a Brasil.

Le puede interesar: Kendry Páez se quedaría sin equipo: insólita medida de FIFA acabaría todo

Jugar los 90 minutos era un riesgo para Marino Hinestroza, pero el club lo necesitaba. En ese sentido, el ex Columbus Crew afirmó que, “tengo un golpe en la espalda que mañana (miércoles) me toca hacerme un examen, espero que no sea nada malo. Ahorita que estoy frío, me está costando hasta caminar. Yo sé que Dios no me va a abandonar y estaré en el juego de vuelta”.

Bajo ese panorama, Marino Hinestroza deberá reposar a la espera de los resultados de los exámenes para poder saber qué es lo que tiene en su espalda. El cuerpo médico también deberá brindarle los mejores cuidados para que pueda llegar para el encuentro en el Estadio MorumBis en Brasil.

JAVIER GANDOLFI TENDRÁ QUE DECIDIR QUÉ HACER CON MARINO HINESTROZA PARA QUE ESTÉ EN LA VUELTA

Seguramente, Javier Gandolfi lo debe tener claro y ahora más aún con las sorpresivas declaraciones por parte del extremo vallecaucano. El próximo partido en la Liga BetPlay será contra Fortaleza CEIF y el entrenador argentino sabe lo que se juega el martes 19 de agosto con la necesidad de dar el golpe en Brasil.

Lea también: Sorpresa en la fecha 3 de los cuadrangulares de Liga BetPlay Femenina

Javier Gandolfi deberá guardar a Marino para que pueda llegar para el martes en la vuelta de la Copa Libertadores. En ese orden de ideas, el director técnico tendrá que poner un equipo mixto en donde Hinestroza no sume minutos para no correr riesgos con su estado de salud.

Sumado a todo esto, el club esperará los resultados de lo exámenes médicos que Marino Hinestroza se hizo este miércoles 13 de agosto. Nacional tendrá la última decisión para confirmar su presencia en la vuelta o la baja sensible para la Copa Libertadores.