"Me da putería que digan que se compró la Libertadores": ídolo de Nacional

Atlético Nacional quedó campeón en 1989 de la Copa Libertadores. El club verde se convirtió en el primer equipo colombiano en ganar el torneo internacional y tuvo a René Higuita como su máxima figura.

Precisamente, el guardameta recordó aquel momento histórico con mucha alegría y envió una fuerte crítica a todos aquellos que hablan mal de aquel Nacional campeón.

"Por no ser tan fácil, a veces a uno le da verraquera o putería que digan que este título se compró, porque no estuvieron allá. No tuvieron que tapar ni cobrar ni sintieron lo que nosotros sentimos. Creo que es envidia", aseguró Higuita al recordar la definición desde el punto blanco del penal contra Olimpia del Paraguay.

En ese partido, el exguardameta colombiano fue la gran figura y pudo atajar varios cobros que significaron en acciones claves para que el onceno 'verdolaga' se llevara el título.

"A donde yo me movía, iba el balón. Tenía una gran concentración. Esa noche estaba derecho. Creo que esa noche alguna vez la había soñado. Había soñado estar en una final: no sabía con quién. Y esa era la noche, porque recuerdo que tapo el primer penalti, me toca cobrar el quinto y, si lo hubiera botado, no estaríamos contando la historia. O sea, no nos tocó fácil", concluyó.

Cabe recordar que ese título de Nacional significó en el inicio de la era dorada del fútbol colombiano, que posterior a eso pudo destacarse con la Selección Colombia en las Eliminatorias y clasificó a los Mundiales de Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98.