Miguel Borja jugaría en Argentina: todo lo que se supo tras River vs Junior

Este miércoles, en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Junior visitó a River Plate y cayó 2-1 en un polémico partido con feos errores arbitrales, pero que dejó una buena presentación del equipo colombiano y en especial de su delantero Miguel Ángel Borja.

El buen momento de Borja, su presentación en el Monumental y el gran nombre que ya tiene en su carrera deportiva han motivado a que River Plate se haya fijado en él y desde el entorno del jugador le hayan hecho un ofrecimiento al club argentino aprovechando que Rafael Santos Borré se iría en junio.

Esta información que se conoció el miércoles en la noche por medio de ESPN va de la mano de la incierta situación del delantero con Junior de Barraquilla y Palmeiras de por medio, donde todo apunta a que Borja dejará el club cuando finalice la fase de grupos de Copa Libertadores en mayo.

El préstamo de Borja con Junior va hasta junio y por ahora en el ‘tiburón’ no han mostrado la intención de extenderlo ante la difícil situación económica, mucho menos comprar su pase por el alto valor; por lo que Palmeiras ya lo ha ofrecido en el mercado internacional.

Borja no tiene cabida en Palmeiras, pero no lo van a ‘regalar’, por ende, lo han ofrecido en Asia y Estados Unidos, además de otros clubes de Brasil; a esto se le suma esta nueva movida con River Plate y algunos medios argentinos no descartan que también pueda interesar más adelante en Boca.

Cabe señalar que hace algunas semanas se habló de un posible llegada de Borja a River para que Santos Borré recalara en Palmeiras, pero la movida no prosperó y los brasileños declinaron la intención.