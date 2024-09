Miguel Borja y River reciben mala noticia de la Conmebol a horas del duelo con Colo Colo

River Plate se prepara para una noche más de Copa Libertadores, pues el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo se enfrenta a Colo Colo en el Estadio Monumental como parte de los partidos de vuelta de los cuartos de final del torne de clubes más importante de la Conmebol.

Pese a esto, el cuadro Millonario ha recibido en las últimas horas una mala anoticia por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol que obligaría a realizar cambios antes del enfrentamiento.

En el partido de ida, River consiguió un empate ante el cuadro chileno gracias luego de que Germán Pezzella anotara el único tanto por parte de los argentinos, mientras que Calos Palacios Núñez firmó la igualada para los locales.

Le puede interesar: [Video] Durán clasificó al Aston Villa con este gol: fue la figura del partido

Ahora, el equipo de Miguel Ángel Borja espera conseguir un tiquete en las semifinales de la Copa Libertadores y, sin duda cerrar en casa es una ventaja para el Millonario.

Pese a esto, una notificación de la Conmebol ha generado malestar entre la hinchada del equipo, pues se presentaron varias prohibiciones para la fiesta que organizan los hinchas en el Estadio Más Monumental.

La Conmebol dio a conocer que la hinchada de River no podrá usar su bandera de las Islas Malvinas por "violencia política". Además, la camiseta gigante del equipo que se extiende sobre una de las tribunas del recinto deportivo no podrá tener las caracteristicas líneas de Adidas.

Lea también: Cali dio el golpe y anunció 7 fichajes en medio de la crisis: última hora

Ante esto, Christian Krom, representante de la hinchada del cuadro de Buenos Aires dio a conocer todas las restricciones que se dieron para el partido ante Colo Colo.

"Dia Sábado, fuimos al Hilton a bancar a los jugadores, la policía nos filmo como siempre, pero una mina poli nos quiso llevar por tener latas de humo de una caja, que estaba todo hablado ya, una irrespetuosa, luego de ahí nos fuimos al club a mirar el partido, un fiestón, al otro día fuimos devuelta al club para preparar el estadio, pusimos cotillón y telones: Camiseta en Sívori Alta, Telón del Hinchas en San Martin Alta, Teloncito de Malvinas en Baranda Sívori Alta, Tiras y pendorchos. Los amargos nos bajaron el telón del hincha porque excede no sé que, el de Malvinas por “Violencia Política” y la camiseta si no se le tapan las tiras de Adidas no se permite y el partido anterior multaron a River... ah! y las tiras plásticas hay que ponerlas cada 5 metros... fue un laburo zarpado el domingo todos ultra cansados del día anterior y nos desayunamos ayer que teníamos que ir a sacar todo. Fiesta NO es Violencia, la violencia la generan ustedes con decisiones irrisorias e incoherentes. Estamos podridos de muchas injusticias con la tribuna de River".