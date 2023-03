Millonarios se juega los primeros 90 ante un Mineiro favorito

Un motivado Millonarios, que empezó a subir su nivel tras un irregular inicio de año, buscará el miércoles conseguir la ventaja de ida en el duelo de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores ante el Atlético Mineiro, fortalecido tras no haber perdido ninguno de los 10 partidos jugados este año.



Los colombianos llegan al decisivo encuentro tras haber eliminado a la Universidad Católica de Ecuador en la fase anterior, mientras que los brasileños dejaron en el camino al Carabobo.

En el estadio El Campín, el técnico de Millonarios, Alberto Gamero, contará con toda la base de su equipo, conformada por el portero Álvaro Montero, el central costarricense Juan Pablo Vargas, el defensor Andrés Llinás, el centrocampista David Silva, el extremo juvenil Óscar Cortés y el goleador Leonardo Castro.



Muchos de estos jugadores descansaron el domingo en el duelo en el que el equipo venció 2-0 al Deportivo Cali por la séptima jornada de la liga colombiana, algo que el estratega achacó a que cuenta con una "nómina buena y completa".



Sin embargo, Gamero no contará con el veterano delantero Luis Carlos Ruiz por problemas de salud de los que no se conocen muchos detalles y que lo han sacado de la cancha en el inicio de la temporada.



En la liga colombiana, en la que tiene tres partidos aplazados, Millonarios ocupa el séptimo lugar con nueve puntos, producto de tres victorias y una derrota ante el Once Caldas.



El Atlético Mineiro, dirigido por el argentino Eduardo Coudet, llegó a Bogotá en la madrugada de este miércoles sin el mediapunta argentino Matías Zaracho, quien tuvo que viajar a su país tras el fallecimiento de su cuñado en un accidente de tránsito, ni el extremo Cristian Pavón, que cumple con una sanción.

Tampoco estarán el defensor Bruno Fuchs ni el atacante Alan Kardec, que están lesionados.



El delantero Pedrinho, que juega en el Galo cedido por el Shakhtar Donetsk, expresó que será "un partido difícil, contra un equipo muy bueno y con el estadio lleno".



"Vamos trabajar para dar lo mejor de nosotros y traer un buen resultado" de Bogotá, afirmó el atacante.



Pedrinho afirmó que "vienen creciendo como equipo", después de superar en la ronda anterior al Carabobo venezolano.



En los torneos locales, el equipo de Coudet clasificó a las semifinales del Campeonato Mineiro como líder del Grupo A con 20 puntos, producto de seis victorias y dos empates, y se enfrentará el fin de semana al Athletic Club, de la Serie D.