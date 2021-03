Motivos disciplinarios y sanitarios: dos bajas de Nacional para debut de Libertadores

Atlético Nacional debutará este jueves en la Copa Libertadores visitando a Guaraní de Paraguay en el marco de la segunda fase previa y es un partido decisivo para el proyecto de Alexandre Guimaraes que ha sembrado algunas dudas, pero que está cimentado en el rentado internacional.



Para este partido, Nacional ha confirmado dos bajos que no estaban en los planes de algunos. Un jugador por sanción y otro por e tema sanitario del coronavirus. Además, están a la espera del caso 'Rifle' Andrade.



"El jugador Yerson Mosquera deberá pagar una fecha de sanción que tiene pendiente en competencias Conmebol. Cabe recordar que el jugador fue expulsado en el partido de vuelta por Copa Sudamericana frente a River Plate de Uruguay", señaló el epartamento de comunicaciones de Nacional.



"Según los artículos 74 y 75 del reglamento de competiciones de la CONMEBOL, una fecha no pagada en el torneo disputado le será trasladada a otra competición de clubes regida por el mismo organismo", explicaron.



Y luego comentaron el problema que tiene Alex Castro: "Ayer se realizaron 70 pruebas PCR para detección de COVID-19. La prueba de Alex Castro dio un resultado inconcluso, razón por la cual no está incluido en la delegación que viaja a Asunción. En el transcurso de la semana se le realizarán nuevos exámenes como dictan los protocolos de Conmebol".