Atlético Nacional confirmó el futuro de Gandolfi previo al partido contra Sao Paulo
El presidente del club 'verdolaga' habló con Antena 2.
A pocas horas de que se dispute el partido de vuelta de los octavos de final de Copa Libertadores entre Sao Paulo y Atlético Nacional, el presidente del conjunto ‘verdolaga’, Sebastián Arango Botero, habló en el programa ‘Plantea Fútbol’ de Antena 2 y se refirió entre otras cosas al futuro del técnico Javier Gandolfi tras el desenlace de este encuentro.
El dirigente de la institución paisa dejó claro que independiente del resultado que se obtenga este martes en territorio brasileño, la idea es seguir contando con el entrenador argentino, con quien admite lleva una buena relación con el grupo de jugadores.
Presidente de Atlético Nacional habló del futuro de Gandolfi
Previo al que es uno de los partidos más importante del año para Atlético Nacional, el presidente Arango habló para los micrófonos de Antena 2 y respondió a las dudas que existen en algún sector de la hinchada con el futuro del entrenador Javier Gandolfi, asegurando que la evaluación del resultado que se obtengo no está fijada solo en el director técnico.
“La evaluación es para todos, no solo para Javier, él tiene contrato hasta finales del próximo año, yo quiero que termine su contrato, cuando uno trae a una persona la idea es que pueda terminar el contrato que firmó, la idea es seguir demostrando las cualidades que tiene este equipo, estamos concentrados en lo que nos toca que es el partido con Sao Paulo”, dijo el dirigente.
El estado físico de Marino y su continuidad en el club
Una de las dudas que había para el partido de este martes era la presencia del delantero Marino Hinestroza, quien venía con una dolencia en su espalda, sin embargo, el presidente Botero aseguró su recuperación, así como también su continuidad en el club tras rumores de un fuerte interés del Benfica.
“Marino está bien físicamente, está bien, entrenando, frente a un jugador de esta calidad siempre hay intenciones de otros clubes, pero él tiene hoy su cabeza puesta acá en Nacional, no solo en Copa Libertadores sino también en la liga, él tiene contrato con nosotros por tres años más”, afirmó el presidente.
