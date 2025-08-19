Atlético Nacional confirmó el futuro de Gandolfi previo al partido contra Sao Paulo

Presidente de Atlético Nacional habló del futuro de Gandolfi

Previo al que es uno de los partidos más importante del año para Atlético Nacional, el presidente Arango habló para los micrófonos de Antena 2 y respondió a las dudas que existen en algún sector de la hinchada con el futuro del entrenador Javier Gandolfi, asegurando que la evaluación del resultado que se obtengo no está fijada solo en el director técnico.

“La evaluación es para todos, no solo para Javier, él tiene contrato hasta finales del próximo año, yo quiero que termine su contrato, cuando uno trae a una persona la idea es que pueda terminar el contrato que firmó, la idea es seguir demostrando las cualidades que tiene este equipo, estamos concentrados en lo que nos toca que es el partido con Sao Paulo”, dijo el dirigente.