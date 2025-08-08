Nacional confirmó primera baja para la Libertadores: "Situación difícil"

Con una nómina mixta, Atlético Nacional dio el golpe en condición de local ante Alianza Valledupar. Una goleada 3-0 con goles de Facundo Batista que se estrenó como goleador en la Liga BetPlay, Juan Manuel Zapata y Andrés Sarmiento. De esa manera, los antioqueños esperan llegar con la confianza para recibir a Sao Paulo en el Atanasio Girardot por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Javier Gandolfi dispuso una nómina en donde pudo encontrar importantes certezas como Juan Bauzá que asistió a Facundo Batista, o el mismo Facundo que respondió a la titularidad con un gol. Edwin Cardona, Juan Manuel Zapata, Alfredo Morelos, Andrés Sarmiento, Marino Hinestroza, Andrés Román y William Tesillo fueron suplentes todo con miras a la ida de la Libertadores.

Vea también: [Video] Impactante lesión de De Amores, arquero de Millonarios, ante Cali

El club respondió de una mejor manera con la entrada de los referentes, pero Facundo Batista y Juan Bauzá, dos de las incorporaciones recientes de la institución verdolaga hicieron un buen partido. Infortunadamente, Batista fue reemplazado por Alfredo Morelos a los 55 minutos.

Facundo Batista dejó el terreno de juego después de presionar a un jugador rival que extendió sus brazos e impactó el rostro del delantero uruguayo. El contacto perjudicó a Batista que no pudo recuperarse del golpe. Las alarmas se prendieron y el goleador tuvo que salir de la cancha.

JAVIER GANDOLFI CONFIRMÓ LA BAJA DE FACUNDO BATISTA

En la rueda de prensa posterior, Javier Gandolfi destacó la importancia de haber sumado de a tres pensando en lo que se viene y de las cargas que han tenido a lo largo de las últimas semanas. No obstante, en medio de sus declaraciones, demostró la preocupación que hay frente al golpe que recibió Facundo Batista. De hecho, el delantero uruguayo no estaría en los dos encuentros de la Libertadores.

Y es que el golpe del jugador de Alianza impactó el rostro de Facundo Batista. Precisamente, el contacto fue en su nariz, propinándole una fractura de tabique que lo dejará afuera de las canchas por algunas semanas.

Le puede interesar: [Video] Escalofriante lesión de Andrés Llinás ante Cali; se prevé lo peor en Millonarios

Lo que menos quería Javier Gandolfi era perder fichas y en la conferencia sentenció que, “Facundo tiene una fractura en el tabique, va en camino al hospital para ser intervenido, es una situación difícil”. De esta manera, queda confirmado que Facundo Batista no podría estar en los dos partidos de los octavos de final

LA INCAPACIDAD DE FACUNDO BATISTA TRAS LA FRACTURA DEL TABIQUE

Ante esta situación, la fractura de tabique nasal de Facundo Batista significará varias semanas de incapacidad y podrá tardar poco más de un mes para que esté recuperado completamente después de la operación.

Lea también: Santa Fe confirmó bajas sensibles vs Bucaramanga: sorpresiva decisión técnica

Atlético Nacional podría arriesgar las cosas y, si Facundo Batista desea, podría utilizar una máscara para evitar contactos en la nariz después de la intervención por la fractura. Sin embargo, tendrán que analizar bien la situación, pues, pueden forzar una lesión mucho más grave o reincidir en un golpe si no tienen los cuidados necesarios.