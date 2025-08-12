Nacional confirmó su titular para enfrentar a Sao Paulo: va por todo en Libertadores

Inicia una nueva instancia de la Copa Libertadores, los octavos de final, en donde solamente quedan los 16 mejores equipos de la competencia y en donde justamente se está robando el protagonismo Atlético Nacional al ser el único representante colombiano que continúa con vida en la competencia.

El equipo comandado por Javier Gandolfi ha tenido una destacada actuación a lo largo del certamen, ganó de buena manera su cupo a los octavos de final y quiere seguir avanzando para ir en busca de su tercer título, por lo cual el estratega argentino no se guardó nada para esta instancia y conformó un 11 inicial de alto nivel para enfrentar a Sao Paulo en el partido de ida.

Titular confirmada de Nacional para la Copa Libertadores ante Sao Paulo

El Estadio Atanasio Girardot será el escenario deportivo que será testigo de un nuevo partido de Nacional en los octavos de final de la Copa Libertadores ante un viejo conocido al cual justamente ya sabe lo que es ganarle en condición de local, Sao Paulo.

Aunque el historial está a favor del cuadro 'verdolaga', Gandolfi no se confía y lo confirmó con su equipo titular para el partido de vuelta, en donde cuenta con lo mejor de lo mejor de su plantilla y gran poder ofensivo comandado por figuras como Alfredo Morelos y Marlos Moreno, quien regresa como titular en Nacional y en la Copa Libertadores.