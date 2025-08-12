Actualizado:
Mar, 12/08/2025 - 18:58
Nacional confirmó su titular para enfrentar a Sao Paulo: va por todo en Libertadores
Javier Gandolfi confirmó su 11 titular para enfrentar a Sao Paulo en la Copa Libertadores.
Inicia una nueva instancia de la Copa Libertadores, los octavos de final, en donde solamente quedan los 16 mejores equipos de la competencia y en donde justamente se está robando el protagonismo Atlético Nacional al ser el único representante colombiano que continúa con vida en la competencia.
El equipo comandado por Javier Gandolfi ha tenido una destacada actuación a lo largo del certamen, ganó de buena manera su cupo a los octavos de final y quiere seguir avanzando para ir en busca de su tercer título, por lo cual el estratega argentino no se guardó nada para esta instancia y conformó un 11 inicial de alto nivel para enfrentar a Sao Paulo en el partido de ida.
Le puede interesar: Nacional recibió millonaria multa a horas de enfrentar a Sao Paulo
Titular confirmada de Nacional para la Copa Libertadores ante Sao Paulo
El Estadio Atanasio Girardot será el escenario deportivo que será testigo de un nuevo partido de Nacional en los octavos de final de la Copa Libertadores ante un viejo conocido al cual justamente ya sabe lo que es ganarle en condición de local, Sao Paulo.
Aunque el historial está a favor del cuadro 'verdolaga', Gandolfi no se confía y lo confirmó con su equipo titular para el partido de vuelta, en donde cuenta con lo mejor de lo mejor de su plantilla y gran poder ofensivo comandado por figuras como Alfredo Morelos y Marlos Moreno, quien regresa como titular en Nacional y en la Copa Libertadores.
El 1️⃣1️⃣ para el juego de hoy 💚#VamosTodosJuntos🇳🇬#UnoVuelveSiempre pic.twitter.com/bIuKyfpiBh— Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 12, 2025
EN VIVO ⚽ Nacional vs. São Paulo – Libertadores 2025
Lea también: Nacional confirmó duro golpe para la Libertadores: hay 5 bajas por lesión
¿Cuándo será el partido de vuelta de la Copa Libertadores entre Nacional y Sao Paulo?
El partido de vuelta entre Atlético Nacional y São Paulo, correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, se disputará el martes 19 de agosto de 2025, en el estadio Morumbí de São Paulo, y dará inicio a las 7:30 p.m. hora de Colombia
Fuente
Antena 2