Nacional daría golpe en Sao Paulo: el dato que ilusiona para la clasificación

Con dos penales errados y con varias oportunidades desaprovechadas por los lados de Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, la serie contra el Sao Paulo quedó abierta por la igualdad sin goles que espera por un ganador en el partido de vuelta en el Estadio MorumBis.

Antes del viaje, Atlético Nacional sacó un empate ante Fortaleza con varias novedades con miras al partido de la Copa Libertadores. Dejando a un lado al elenco titular, le dieron descanso a Marino Hinestroza, William Tesillo, Andrés Román, David Ospina, entre otros.

Después del partido, Atlético Nacional tomó vuelo directamente para Sao Paulo de cara a este choque de los octavos de final de la Copa Libertadores. En la convocatoria, regresó Marino Hinestroza que no estuvo contra Fortaleza mientras se recuperaba de una molestia en la espalda. Pasó la dolencia y será titular.

Nacional viajó con la ausencia de Dairon Asprilla, Billy Arce y de César Haydar, este último por un esguince que lo sacó de la convocatoria. En su lugar podría estar Juan José Arias o Simón García. El elenco verdolaga podría dar el golpe en condición de visitante, dado que tiene grandes antecedentes en suelo brasileño que puede ser clave.

EL DATO QUE SERÍA CLAVE PARA CLASIFICAR A ATLÉTICO NACIONAL

La clasificación a los cuartos de final está en juego y Atlético Nacional deberá traducir todas las oportunidades que desaprovechó en Medellín en goles en Brasil. Pese a los dos penales fallados, Edwin Cardona liderará el barco a la espera de poder sacar adelante la serie y sellar el paso a la siguiente fase.

Bajo ese panorama, Atlético Nacional cuenta con un antecedente positivo en la última vez que se vio las caras con Sao Paulo. Disputando las semifinales de la Copa Libertadores de 2016, el elenco colombiano se quedó con la serie después de vencer a los paulistas en Medellín con un resultado de 2-1. Por su parte, en el Morumbi, se quedó con una victoria de 0-2 gracias al doblete de Miguel Borja.

Aunque esto es otra historia, y ya han pasado nueve años después de ese encuentro, Nacional se sujeta a ese momento en el que dieron el golpe en Sao Paulo con un resultado favorable. La ilusión está a tope y puede ser una noche similar para las pretensiones verdolagas.

NACIONAL PECÓ DE ‘INOCENTE’ EN LA COPA LIBERTADORES

Pese a este buen antecedente en la última vez que se enfrentaron, Atlético Nacional deberá marcar goles como sea a lo largo de los 90 minutos definitivos contra Sao Paulo. Y es que, en el primer partido de la serie, el cuadro verdolaga tuvo todas las oportunidades para anotar, por lo menos una anotación.

Pecaron de inocentes dejando la serie abierta para cualquiera de las dos instituciones. Un empate sin goles que puede ser aprovechado en los dos elencos. Un gol de alguno de los dos será suficiente para sellar el paso a la siguiente fase.