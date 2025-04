Nacional envía claro mensaje antes de Libertadores: sorprendió a la afición

Cada vez falta menos para el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Atlético Nacional se prepara para su primer juego ante Club Nacional del próximo miércoles 2 de abril.

Luego de algunas temporadas de irregularidad, el cuadro paisa parece tener un equipo sólido para competir a nivel de internacional por lo que han enviado un mensaje a su afición como parte de la previa del partido debut.

Por medio de sus redes sociales, el equipo 'verdolaga' dio a conocer un video en donde destaca las dos Copas Libertadores que ha conseguido junto con el mensaje "¿Cuántos queriendo que empiece ya?".

Pese a que el video tan solo dura 44 segundos, lo cierto es que ha tocado el corazón de la afición, quienes han dejado más mil likes y han viralizado el contenido del equipo al recordar la final de 1989 y 2016 con la esperanza de que el equipo logre este año la tercera.

Nacional es el mejor equipo colombiano en el torneo de la Conmebol, pues su mayor logro fue en 1989, cuando se convirtió en el primer equipo colombiano en ganar la Copa Libertadores. En esa ocasión, derrotó al Olimpia de Paraguay en una emocionante final, remontando un 0-2 en el partido de ida para imponerse 5-4 en penales en el partido de vuelta jugado en Bogotá. Además, en 2016, Nacional conquistó su segunda Copa Libertadores, consolidando su posición como uno de los equipos más destacados del fútbol sudamericano.

Atlético Nacional en fase de grupos de Libertadores

Fecha 1: Atlético Nacional vs Club Nacional (1-3 de abril)

Fecha 2: ​Internacional vs Atlético Nacional (8-10 de abril)

Fecha 3: Bahía vs Atlético Nacional (22-24 de abril)

Fecha 4: Atlético Nacional vs Internacional (6-8 de mayo)

Fecha 5: Atlético Nacional vs Bahía (13-15 de mayo)

Fecha 6: Club Nacional vs Atlético Nacional (27-29 de mayo).