Nacional no oculta su superioridad ante Sao Paulo: dato lo clasificaría

Llegó la hora definitiva para Javier Gandolfi y para Atlético Nacional que deben dar el golpe de autoridad contra un viejo conocido en competencias internacionales. Sao Paulo será su rival en los octavos de final de la Copa Libertadores en una serie de ida y vuelta que arrancará en el Atanasio Girardot de Medellín y finalizará en el Estadio MorumBis.

Atlético Nacional quiere respetar la casa en el primer partido de una serie que no será para nada sencilla y que ya ha sido testigo de un desenlace prometedor para el cuadro verdolaga en 2016 cuando superaron en las semifinales de la Copa Libertadores con un marcador de 2-1 en el Atanasio Girardot y luego ganaron en Brasil 0-2 para clasificar a la final y quedar campeón.

Esta vez, los octavos de final probarán la suerte por parte de Atlético Nacional. Para esta serie, el elenco antioqueño llega con una cómoda victoria de 3-0 ante Alianza FC en la Liga BetPlay y acomodándose en el segundo puesto de la clasificación. Sao Paulo también sumó de a tres al superar a Vitória con un 2-0.

Sin embargo, lo que más representa una ‘ventaja’ para Atlético Nacional en esta serie es que los verdolagas cuentan con un historial positivo en condición de local contra equipos brasileños, en donde también se destacan enfrentamientos contra Sao Paulo.

EL HISTORIAL DE ATLÉTICO NACIONAL CONTRA EQUIPOS BRASILEÑOS EN EL ATANASIO GIRARDOT

En esta Copa Libertadores, Atlético Nacional enfrentará por tercera vez a un equipo de Brasil en una serie de ida y vuelta. Sao Paulo se une a Internacional de Porto Alegre y al Bahía, clubes que compartieron zona con el elenco antioqueño y que sufrieron en tierras brasileñas, pero ganaron en condición de local frente a las dos instituciones.

Contando las dos victorias en el Atanasio ante Internacional y Bahía, Nacional se ha visto las caras en 29 ocasiones contra elencos brasileños y confirma una ‘superioridad’ en su fortín con 15 victorias, siete empates y misma cantidad de derrotas. La primera ocasión fue en 1975 cuando igualaron a un tanto con Vasco da Gama y cayeron 1-2 ante Cruzeiro.

En ese orden de ideas, la primera victoria para Atlético Nacional contra clubes brasileños fue justamente ante Vasco da Gama por la mínima diferencia en 1990, pero dicho compromiso se jugó en Chile y no en Medellín.

Recientemente, Nacional ha triunfado contra nueve clubes en condición de local haciendo del Atanasio Girardot un territorio hostil para los brasileños. En ese orden de ideas, estos fueron los últimos resultados en casa:

2025: Atlético Nacional 1-0 Bahía

2025: Atlético Nacional 3-1 Inter de Porto Alegre

2019: Atlético Nacional 1-0 Fluminense

2017: Atlético Nacional 4-1 Chapecoense

2016: Atlético Nacional 3-1 Coritiba

2016: Atlético Nacional 2-1 Sao Paulo

2014: Atlético Nacional 1-0 Sao Paulo

2014: Atlético Nacional 1-0 Atlético Mineiro

2013: Atlético Nacional 1-0 Bahía

Además de las recientes victorias, en el Siglo XX también hubo triunfos de Atlético Nacional:

1997: Atlético Nacional 3-1 Gremio

1996: Atlético Nacional 3-1 Santos

1993: Atlético Nacional 2-1 Sao Paulo

1993: Atlético Nacional 1-0 Santos

1990: Atlético Nacional 1-0 Vasco da Gama