Nacional recibió la mejor noticia para la Libertadores: tres recuperados

Un empate sin goles que prende las alarmas en Atlético Nacional para ir a visitar al Sao Paulo en el Estadio MorumBis. Pues, aunque no pudieron romper los ceros, los antioqueños dominaron de principio a fin y tuvieron las mejores opciones haciendo figura a Rafael Pires que tuvo que atajar una pena máxima. Además, los palos también ayudaron a que no hubiese anotaciones a lo largo de los 90 minutos.

Antes de encarar la vuelta de la Libertadores, Atlético Nacional deberá enfrentar a Fortaleza CEIF por la séptima fecha de la Liga BetPlay y la institución verdolaga ya tendría planes para disputar ese encuentro liguero y para trazar la prioridad que recae en los octavos de final del certamen internacional.

Javier Gandolfi se juega mucho de su futuro en esta llave de la Copa Libertadores. En ese sentido, no puede correr riesgos con los referentes de la institución. Las alarmas se prendieron después del partido en el Atanasio Girardot cuando Marino Hinestroza reveló en zona mixta que tiene dolores en la espalda, que le iban a hacer exámenes para descartar algún problema mayor y que le duele hasta caminar.

Sumado a lo anterior, el club aguardaba por la recuperación de Andrés Sarmiento y el estado de Facundo Batista que fue operado por una fractura de tabique tras el juego ante Alianza FC. Seguramente, estos tres jugadores no serán titulares contra Fortaleza, pero Nacional confirmó una gran noticia con respecto a la recuperación de los atacantes.

LOS TRES JUGADORES QUE RECUPERÓ ATLÉTICO NACIONAL PARA LA COPA

Afortunadamente, Atlético Nacional también cuenta con buenas noticias. Según la información de Mauricio Agudelo, periodista de Win Sports, el cuadro verdolaga podrá tener en la lista de viajeros y en la titularidad en la formación para la Copa Libertadores a Marino Hinestroza, quien evoluciona del dolor de espalda.

Hace unos días, Nacional también informó en las redes sociales que Andrés Sarmiento también se recuperó de una lesión y seguramente estará junto con sus compañeros y será opción en la titularidad para enfrentar a Sao Paulo en el MorumBis.

Pero, el que tenía menos oportunidades de llegar al compromiso en Brasil, Facundo Batista por la fractura en el tabique parece que acelerará en su recuperación y, sumado a lo anterior, utilizaría una máscara protegiendo su nariz para no correr peligro.

LA PLANIFICACIÓN DE NACIONAL CON MIRAS A LA COPA LIBERTADORES

Mauricio Agudelo explicó cómo será la preparación de Atlético Nacional, trazando las prioridades en el segundo semestre. Por esta razón, utilizaría una nómina mixta contra Fortaleza CEIF, muy parecida a la que usó ante Alianza FC por la fecha pasada de la Liga BetPlay.

En ese sentido, Nacional guardará a sus mejores futbolistas para intentar sellar la clasificación en Brasil con un partido sumamente abierto por el empate sin goles en Medellín. Aunque tuvieron todas las oportunidades del mundo, no pudieron romper los ceros.

Además de ello, en la planificación de Atlético Nacional para afrontar el partido de la Copa Libertadores está que, justo después del partido del sábado 16 de agosto ante Fortaleza, viajarán directamente a Sao Paulo para preparar ese encuentro.