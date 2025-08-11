Nacional se ilusiona en Libertadores; Sao Paulo presenta otra sensible baja

Atlético Nacional, dirigido por el técnico Javier Gandolfi, recibirá este martes en Medellín al Sao Paulo de Brasil, dirigido por su compatriota Hernán Crespo, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores con el propósito de golpear primero y cortarle el invicto que ostenta.

Por sus resultados en la Liga BetPlay 2025-II, el equipo verdiblanco de Medellín llega fortalecido a la competición continental tras el parón de 75 días. El pasado viernes goleó 3-0 a Alianza FC para treparse al segundo lugar de la tabla con 11 puntos luego de disputarse la sexta fecha.

Nacional, campeón de la Libertadores en 1989 y 2016, clasificó segundo en el Grupo F en medio de altibajos y al acumular 9 puntos, producto de sus victorias en calidad de local ante Nacional de Uruguay (3-0), Bahía (1-0) e Internacional (3-1), que se quedó con la primera plaza.

