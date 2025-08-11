Actualizado:
Lun, 11/08/2025 - 11:56
Nacional se ilusiona en Libertadores; Sao Paulo presenta otra sensible baja
El equipo verde enfrentará este martes al 'Tricolor Paulista' en el Estadio Atanasio Girardot.
Atlético Nacional, dirigido por el técnico Javier Gandolfi, recibirá este martes en Medellín al Sao Paulo de Brasil, dirigido por su compatriota Hernán Crespo, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores con el propósito de golpear primero y cortarle el invicto que ostenta.
Por sus resultados en la Liga BetPlay 2025-II, el equipo verdiblanco de Medellín llega fortalecido a la competición continental tras el parón de 75 días. El pasado viernes goleó 3-0 a Alianza FC para treparse al segundo lugar de la tabla con 11 puntos luego de disputarse la sexta fecha.
Nacional, campeón de la Libertadores en 1989 y 2016, clasificó segundo en el Grupo F en medio de altibajos y al acumular 9 puntos, producto de sus victorias en calidad de local ante Nacional de Uruguay (3-0), Bahía (1-0) e Internacional (3-1), que se quedó con la primera plaza.
Sao Paulo enfrenta a Nacional con sensibles bajas en su nómina
El "Tricolor Paulista", por su parte, llega fortalecido por el impulso del efecto Crespo con su llegada hace dos meses al banquillo, pues luego de dirigir nueve partidos tiene un balance de seis victorias, un empate y dos derrotas. Sin embargo, arrastra la eliminación de la Copa Brasil a manos de Athletico Paranaense al perder la serie en los octavos de final con definición por penales.
Para el duelo con Nacional en la Copa, el cuadro paulista afronta la baja sensible del zaguero ecuatoriano Robert Arboleda por un problema muscular reciente que se le presentó. Asimismo, el argentino Jonathan Calleri y Ryan Francisco siguen en rehabilitación de delicadas lesiones, Oscar arrastra una molestia en la espalda y Lucas Moura superó un tema de rodilla y está disponible.
Gran ambiente en el #EntrenamientoVerdolaga ⚽️🔥💚— Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 10, 2025
🔜 @Libertadores #VamosTodosJuntos🇳🇬 #UnoVuelveSiempre pic.twitter.com/3NaRCwBG2M
Los refuerzos de Atlético Nacional para esta Copa Libertadores
Para esta fase del certamen, la escuadra verdolaga sumó como refuerzos a los argentinos Facundo Batista y Juan Bauza, y a los colombianos César Haydar y Marlos Moreno, que regresó al equipo en el que despuntó y con el que conquistó la Libertadores hace nueve años.
En cuanto a bajas, Kevin Viveros y Felipe Aguirre se marcharon al Athletico Paranaense, mientras que por lesión está descartado Dairon Asprilla y Bastita está en duda al fracturarse el tabique en el partido del pasado viernes frente a Alianza de Valledupar.
Fuente
Agencia EFE / Antena 2