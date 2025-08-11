Cargando contenido

Atlético Nacional - 2025
Futbolistas de Atlético Nacional
x: @nacionaloficial
Copa Libertadores
Actualizado:
Lun, 11/08/2025 - 11:56

Nacional se ilusiona en Libertadores; Sao Paulo presenta otra sensible baja

El equipo verde enfrentará este martes al 'Tricolor Paulista' en el Estadio Atanasio Girardot.

Atlético Nacional, dirigido por el técnico Javier Gandolfi, recibirá este martes en Medellín al Sao Paulo de Brasil, dirigido por su compatriota Hernán Crespo, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores con el propósito de golpear primero y cortarle el invicto que ostenta. 

Por sus resultados en la Liga BetPlay 2025-II, el equipo verdiblanco de Medellín llega fortalecido a la competición continental tras el parón de 75 días. El pasado viernes goleó 3-0 a Alianza FC para treparse al segundo lugar de la tabla con 11 puntos luego de disputarse la sexta fecha. 

Nacional, campeón de la Libertadores en 1989 y 2016, clasificó segundo en el Grupo F en medio de altibajos y al acumular 9 puntos, producto de sus victorias en calidad de local ante Nacional de Uruguay (3-0), Bahía (1-0) e Internacional (3-1), que se quedó con la primera plaza.

Lea también: Lerma y Daniel Muñoz no jugarán Europa League; fuerte portazo en Crystal Palace

En otras noticias: ¿hay poca credibilidad en el hincha de Nacional con Javier Gandolfi?

Sao Paulo enfrenta a Nacional con sensibles bajas en su nómina

El "Tricolor Paulista", por su parte, llega fortalecido por el impulso del efecto Crespo con su llegada hace dos meses al banquillo, pues luego de dirigir nueve partidos tiene un balance de seis victorias, un empate y dos derrotas. Sin embargo, arrastra la eliminación de la Copa Brasil a manos de Athletico Paranaense al perder la serie en los octavos de final con definición por penales. 

Para el duelo con Nacional en la Copa, el cuadro paulista afronta la baja sensible del zaguero ecuatoriano Robert Arboleda por un problema muscular reciente que se le presentó. Asimismo, el argentino Jonathan Calleri y Ryan Francisco siguen en rehabilitación de delicadas lesiones, Oscar arrastra una molestia en la espalda y Lucas Moura superó un tema de rodilla y está disponible. 

Lea también
Image
James Rodríguez con León

James a la expectativa; polémico técnico suena para llegar al Club León

Ver más

Los refuerzos de Atlético Nacional para esta Copa Libertadores

Para esta fase del certamen, la escuadra verdolaga sumó como refuerzos a los argentinos Facundo Batista y Juan Bauza, y a los colombianos César Haydar y Marlos Moreno, que regresó al equipo en el que despuntó y con el que conquistó la Libertadores hace nueve años. 

En cuanto a bajas, Kevin Viveros y Felipe Aguirre se marcharon al Athletico Paranaense, mientras que por lesión está descartado Dairon Asprilla y Bastita está en duda al fracturarse el tabique en el partido del pasado viernes frente a Alianza de Valledupar.

Fuente
Agencia EFE / Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Atlético Nacional

Atlético Nacional

Imagen
Copa Libertadores

Copa Libertadores

Imagen
Sao Paulo

Sao Paulo

Imagen

Hernán Crespo

Imagen

Javier Gandolfi

Imagen

Atanasio Girardot

Cargando más contenidos

Fin del contenido