Nacional sufre en Copa Libertadores: nueva baja confirmada ante Sao Paulo

Con un plantel que ha ido tomando forma tras un semestre de altibajos en la Liga Betplay, Gandolfi apuesta a que sus dirigidos recuperen la intensidad, el orden táctico y la eficacia ofensiva que les permitieron avanzar con solidez en la fase de grupos. Nacional sabe que enfrentará a un rival con historia y jerarquía internacional, por lo que la concentración, el carácter y el juego colectivo serán claves para intentar superar esta exigente eliminatoria.

El cuerpo técnico ha venido trabajando en la preparación del partido con sesiones dobles, análisis de video del rival y ajustes en la estrategia. Se espera una alineación equilibrada entre experiencia y juventud, donde piezas como Marino Hinestroza, Marlos Moreno y David Ospina serán fundamentales tanto en lo anímico como en lo futbolístico. El objetivo es claro: sacar ventaja en Medellín y luego sostenerla en Brasil, una tarea que requiere un nivel de excelencia en ambos compromisos.

Sin embargo, no todas son buenas noticias en el campamento verdolaga. En las últimas horas, el club confirmó una baja sensible: Dairon Asprilla sufrió una contusión en la rodilla derecha que lo dejará fuera de competencia por al menos 15 días.

El delantero, que venía siendo una pieza recurrente en los planes ofensivos de Gandolfi, se perderá tanto el partido de ida como el de vuelta ante Sao Paulo, representando una ausencia importante en la generación de peligro y profundidad por las bandas.