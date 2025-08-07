Actualizado:
Nacional sufre en Copa Libertadores: nueva baja confirmada ante Sao Paulo
Nacional se alista para los primeros 90 minutos en la serie de octavos de final.
Atlético Nacional se prepara para afrontar uno de los retos más importantes de su temporada: la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2025 ante el siempre difícil Sao Paulo. Bajo la dirección técnica de Javier Gandolfi, el conjunto verdolaga buscará dar un golpe de autoridad en el certamen continental, en el que ha mostrado una campaña sólida que lo llevó a ubicarse entre los mejores 16 equipos del continente.
El primer capítulo de esta llave se disputará el martes 12 de agosto en el estadio Atanasio Girardot, mientras que la vuelta está programada para el martes 19 en el mítico Morumbí de Sao Paulo.
Con un plantel que ha ido tomando forma tras un semestre de altibajos en la Liga Betplay, Gandolfi apuesta a que sus dirigidos recuperen la intensidad, el orden táctico y la eficacia ofensiva que les permitieron avanzar con solidez en la fase de grupos. Nacional sabe que enfrentará a un rival con historia y jerarquía internacional, por lo que la concentración, el carácter y el juego colectivo serán claves para intentar superar esta exigente eliminatoria.
El cuerpo técnico ha venido trabajando en la preparación del partido con sesiones dobles, análisis de video del rival y ajustes en la estrategia. Se espera una alineación equilibrada entre experiencia y juventud, donde piezas como Marino Hinestroza, Marlos Moreno y David Ospina serán fundamentales tanto en lo anímico como en lo futbolístico. El objetivo es claro: sacar ventaja en Medellín y luego sostenerla en Brasil, una tarea que requiere un nivel de excelencia en ambos compromisos.
Sin embargo, no todas son buenas noticias en el campamento verdolaga. En las últimas horas, el club confirmó una baja sensible: Dairon Asprilla sufrió una contusión en la rodilla derecha que lo dejará fuera de competencia por al menos 15 días.
El delantero, que venía siendo una pieza recurrente en los planes ofensivos de Gandolfi, se perderá tanto el partido de ida como el de vuelta ante Sao Paulo, representando una ausencia importante en la generación de peligro y profundidad por las bandas.
A la lesión de Asprilla se suman las ya conocidas ausencias prolongadas de Juan José Rosa y Andy Batioja, quienes estarán fuera de las canchas durante al menos 15 semanas más por problemas físicos. Ambos jugadores se encontraban en proceso de consolidación en el equipo, por lo que sus bajas reducen las opciones de rotación y profundidad en el banco de suplentes.
Pese a estos contratiempos, Nacional podrá contar con el resto de su plantilla para encarar estos dos compromisos que marcarán el rumbo de su año deportivo. El grupo ha mostrado compromiso y confianza en el proceso de Javier Gandolfi, y la ilusión de avanzar en la Copa Libertadores se mantiene intacta entre jugadores, cuerpo técnico y afición. La serie ante Sao Paulo representa una oportunidad para confirmar el crecimiento del equipo y para que Nacional vuelva a soñar con la gloria continental.
