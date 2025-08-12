Nacional vs Sao Paulo EN VIVO 12 de agosto: cómo ver Copa Libertadores

Se aproxima una nueva instancia de la Copa Libertadores en donde dos de los protagonistas serán Atlético Nacional vs Sao Paulo, dos escuadras que llegan con la necesidad de sacar diferencia en el marcador global desde el partido de ida para no poner en riesgo su clasificación a los cuartos de final.

La escuadra colombiana tendrá la oportunidad de auspiciar como local en esta instancia y llega con un presente bueno, ya que es segundo de la liga local con 11 unidades, habiendo caído en solo uno de los compromisos.

Mientras que el equipo dirigido por Hernán Crespo tampoco se queda atrás, aunque en la tabla de posiciones del Brasileirao no va de la mejor manera, se mantiene en la séptima casilla que le permite quedarse con uno de los cupos a la Copa Sudamericana 2026.

Siga Nacional vs Sao Paulo EN VIVO el 12 de agosto: hora y canal para ver Copa Libertadores

El compromiso entre Nacional vs Sao Paulo se jugará en el Estadio Atanasio Girardot a partir de las 19:30 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 21:30 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva jornada de la Copa Libertadores, se podrá ver a través de ESPN, Fox Sports 2 y Disney +. Además también podrá seguirlo por Antena 2.