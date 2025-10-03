Nacional vs U. De Chile EN VIVO 3 octubre: cómo ver Copa Libertadores

Se sigue jugando la primera fecha de la Copa Libertadores Femenina y los protagonistas serán Nacional de Uruguay y la Universidad de Chile, dos escuadras que llegan con un buen presente deportivo y la respectiva obligación de sumar de a tres puntos desde el inicio de la competencia para afianzar su pase a la siguiente fase.

Nacional viene de ser líder en los play off del campeonato uruguayo habiendo ganado tres encuentros y empatado en una ocasión, buscando que esta buena racha se traslade a la Copa Libertadores con su debut ante U. de Chile.

Mientras que la escuadra chilena también viene de hacer una gran labor en la liga local, se mantiene en la parte alta de posiciones y también cuenta con una plantilla de jugadoras de lujo que le podrían arruinar el rendimiento a Nacional.

Siga Nacional vs U. de Chile EN VIVO el 3 de octubre: hora y canal para ver Copa Libertadores

El compromiso entre Sao Paulo vs Nacional se jugará en el Estadio de Morumbi a partir de las 18:00 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 20:00 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva jornada de la Copa Libertadores, se podrá ver a través de Pluto TV. Además también podrá seguirlo por Antena 2.