Nacional y Gandolfi salen con todo: alineación para debutar en Libertadores

Después de una derrota contra Atlético Bucaramanga en la Liga BetPlay que acabó con las ilusiones en esta fecha 11 de Atlético Nacional de seguir en el liderato, los antioqueños tendrán que debutar en la Copa CONMEBOL Libertadores de América con el sueño del tercer título en su historia.

El debut de Atlético Nacional será nada más ni nada menos que contra otro campeón del continente. Adelante, tendrán una dura prueba contra Nacional de Uruguay, que, pese a que no pasa por un buen momento en la liga charrúa, es un digno rival históricamente y quiere romper la mala racha en Medellín.

La historia es distinta cuando hay una Copa Libertadores por delante y Javier Gandolfi lo sabe. En ese orden de ideas, contra Atlético Bucaramanga, dejó a varios titulares en el banquillo de suplentes. Contó con David Ospina y Marino Hinestroza que poco o nada pudieron hacer para evitar la derrota.

Sin duda alguna, la prioridad es la Copa Libertadores en donde no se guardan nada y quieren iniciar con victoria en casa. Javier Gandolfi dispondrá de un equipo con Edwin Cardona, David Ospina, Alfredo Morelos, Andrés Román, Marino Hinestroza, entre otros jugadores estelares.

ALINEACIÓN OFICIAL DE ATLÉTICO NACIONAL ANTE NACIONAL DE URUGUAY

Para este compromiso, la baja sensible que tuvo Nacional es la de Matheus Uribe que no se alcanzó a recuperar de un golpe que sufrió en la Liga BetPlay contra Envigado. El habitual convocado a la Selección Colombia no podrá estar y se espera que Juan Manuel Zapata cubra esa zona con Jorman Campuzano.

A Javier Gandolfi le ha dado resultado jugar con dos delanteros que tienen características similares como lo son Alfredo Morelos y Kevin Viveros. Para este compromiso, volverá a probar con esos dos atacantes en la parte ofensiva para infundir miedo a Julián Millán y a la zaga defensiva del cuadro charrúa.

Nacional no quiere perder la chance ante un equipo tocado y saldrá con todo adelante para romper el arco rival desde temprano. Con David Ospina como el capitán, la zaga defensiva estará conformada por Camilo Cándido y Andrés Román como laterales por izquierda y derecha respectivamente, William Tesillo y Felipe Aguirre como centrales.

En el mediocampo, estarán Jorman Campuzano y Juan Manuel Zapata. Adelante estarán Edwin Cardona, Marino Hinestroza y Kevin Viveros para dejar el ataque con Alfredo Morelos. Se espera que Viveros salga del costado y se una por momentos al doble ‘9’ con Morelos en algunos tramos del juego