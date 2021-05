Oficial: Junior vs Fluminense y Tolima vs Emelec se jugarán fuera de Colombia

La difícil situación social en Colombia y las numerosas manifestaciones que se han llevado a cabo en las grandes ciudades durante los últimos días han afectado el normal desarrollo del fútbol colombiano y ahora de los torneos Conmebol. La Copa Sudamericana y Copa Libertadores debió reprogramar partidos con los elencos nacionales siendo locales en Asunción.

Junior vs Fluminense de este jueves y Tolima vs Emelec de este miércoles seguían firmes en Colombia y desde Conmebol se pensó que sí se podían realizar. Sin embargo, en la mañana de este miércoles cambió el panorama y también fueron aplazados para jugarlos fuera del país.

Así lo informó Conmebol al igual que los clubes, ambos partidos pendientes de ser reprogramados entre jueves y viernes de esta semana porque no hay más calendario para el desarrollo de estos partidos y aprovechando que sábado y domingo no habrá partidos en el balompié colombiano.

Ambos partidos corresponden a la tercera fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores (Junior) y Copa Sudamericana (Tolima), crucial para los dos equipos en su objetivo de clasificar a los respectivos octavos de final. Ecuador y Perú han surgido como opciones.

Los otros partidos que se jugarán en Asunción (Paraguay) este 6 de mayo son: Santa Fe vs River Plate, Nacional vs Argentinos Juniors y La Equidad vs Lanús; por su parte, América jugará sin problemas ante La Guaira en Venezuela como visitante este jueves.