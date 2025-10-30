Palmeiras vs Liga de Quito EN VIVO, 30 de octubre: hora y canal para ver Copa Libertadores

Llegó la hora definitiva en la Copa Libertadores de América con el segundo partido de las semifinales de la competencia más importante a nivel de clubes en Sudamérica. Tras la clasificación a la final de Flamengo frente a Racing al igualar sin goles en Argentina y sacar la ventaja en Brasil, el conjunto brasileño espera rival entre Palmeiras o Liga de Quito.

Vea también: PSG se frota las manos con joven promesa de Colombia: es bogotano goleador

En el primer partido en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador, la Liga Deportiva Universitaria se quedó con la victoria con un holgado marcador de 3-0 que pudo ser más abultada por la pobre participación de Palmeiras que no estuvo a la altura. Con esto, los albos sueñan con regresar a una final y cortar la hegemonía de las finales entre brasileños.

Los únicos que han retado a los brasileños en las últimas finales han sido los argentinos, pero en este caso, no hay clubes de Argentina en fases definitivas tras la eliminación de Racing.

Volviendo al tema del juego, Palmeiras espera dar un golpe de autoridad en la semifinal de la Copa Libertadores para verse con Flamengo en la definición del título. Para eso, los dirigidos por Abel Ferreira tendrán que ganar por una diferencia de cuatro goles para clasificar de manera directa. Si ganan por tres tantos, llevarán el partido a los penales.

Le puede interesar: Confirman el posible nuevo equipo de Harold Santiago Mosquera

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER PALMEIRAS VS LIGA DE QUITO POR LA SEMIFINAL DE LA COPA LIBERTADORES ESTE JUEVES 30 DE OCTUBRE

El juego que promete una remontada épica de Palmeiras o la clasificación de Liga de Quito que vive con tranquilidad el partido por la ventaja en Ecuador confirmará al segundo finalista y emparejará la final con Flamengo que espera rival. El encuentro en el Estadio Allianz Parque de Sao Paulo arrancará a las 7:30 de la noche hora de Colombia y podrá verse por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PALMEIRAS VS LIGA DE QUITO

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30 P.M.

México: 6:30 P.M.

Lea también: Medellín visualiza el 2026: confirman su primer fichaje del año

Bolivia y Venezuela: 8:30 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9:30 P.M.