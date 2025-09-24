Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 19:04
Palmeiras Vs River Plate EN VIVO HOY 24 de septiembre: hora y canal para ver
Palmeiras tiene ventaja de 2-1 en la serie.
Palmeiras recibe en el Allianz Parque de Sao Paulo a River Plate en el partido de vuelta de los cuartos de final en la Copa Conmebol Libertadores.
El equipo brasileño tratará de hacer valer su condición de local para asegurar la clasificación a la ronda semifinal.
Por otro lado, River Plate buscará dar la sorpresa como visitante con una alineación arriesgada, teniendo en cuenta las cartas ofensivas del director técnico Marcelo Gallardo.
HOJE É DIA DE DECISÃO! Em busca da #GlóriaEterna 🏆⚔️ pic.twitter.com/wlOUWJpiiw— SE Palmeiras (@Palmeiras) September 24, 2025
El partido entre Palmeiras contra River Plate por la vuelta de los cuartos de final en la Copa Conmebol Libertadores se disputa este miércoles 24 de septiembre a partir de las 7:30 de la noche, horario colombiano.
El compromiso se podrá VER EN VIVO por ESPN y Disney +.
