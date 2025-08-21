La Copa Libertadores 2025 entra en una fase decisiva y este jueves el Palmeiras de Brasil recibirá en el Allianz Parque a Universitario de Deportes de Perú en el duelo de vuelta por los octavos de final. El conjunto paulista parte con ventaja tras haber sacado un valioso empate en Lima, pero sabe que nada está definido frente a un rival que ha mostrado carácter y que quiere dar el golpe histórico en territorio brasileño.

El “Verdão” llega a este compromiso con la etiqueta de favorito no solo por la jerarquía de su plantel, sino también por su experiencia reciente en el torneo, donde ha sido protagonista en las últimas ediciones.

Abel Ferreira ha insistido en que su equipo debe ser contundente desde el inicio, consciente de que Universitario buscará sorprender con transiciones rápidas y aprovechando cualquier espacio que deje la defensa local. Nombres como Allan y Vitor Roque serán piezas claves en el ataque del campeón brasileño, que apunta a imponer condiciones desde el pitazo inicial.

Por el lado de Universitario, la ilusión es total. El equipo crema sabe que está frente a una oportunidad única para meterse entre los ocho mejores del continente, algo que no consigue hace décadas. Bajo la dirección de Jorge Fossati, el cuadro peruano ha mostrado solidez táctica y un compromiso colectivo que lo han llevado hasta esta instancia. La consigna en São Paulo será resistir la presión local y golpear en los momentos oportunos. Jugadores como Jairo Vélez y el experimentado Andy Polo serán determinantes para intentar inclinar la balanza.

Más allá del favoritismo del Palmeiras, el cruce tiene matices que lo hacen atractivo. El Allianz Parque será un hervidero con más de 40 mil hinchas alentando al cuadro paulista, un factor que podría intimidar al visitante. Sin embargo, Universitario ha demostrado personalidad en escenarios difíciles y confía en que la motivación de hacer historia pese más que la presión ambiental.

El partido promete intensidad, tensión y emociones fuertes. Palmeiras buscará ratificar su estatus de candidato al título, mientras que Universitario sueña con convertirse en la gran sorpresa de esta edición. En la Copa Libertadores, las jerarquías cuentan, pero los sueños también pesan, y en São Paulo ambos equipos se juegan mucho más que un boleto a los cuartos de final: se juegan la gloria.