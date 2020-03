"Pensaba que podíamos sufrir más pero jugamos dignamente": Julio Comesaña

Tras la derrota frente a Flamengo, Julio Comesaña habló en exclusiva con el programa 'Planeta Fútbol' de Antena 2 y, además de mostrarse tranquilo por el resultado, también aseguró que todavía le falta continuar construyendo el equipo, pues más allá del gran plantel con el que cuenta, la idea futbolística es algo que lleva tiempo incorporar al grupo.

El uruguayo todavía no analizó a profundidad el juego contra el vigente campeón de la Copa Libertadores, sin embargo, reconoce que hay jugadores diferentes que son los que definen los partidos, tal como le sucedió con Gabriel Barbosa, a quien destacó por sobre el resto.

"Anoche terminamos muy tarde, necesito ver algunas cosas del juego. Estamos a menos de 72 horas de jugar con Bucaramanga, por eso la evaluación del partido se hará después. Yo esperaba muchas más complicaciones de las que tuvimos. Esperaba que nos costara más acercarnos al arco de ellos, quitarles la pelota, manejar la pelota en algunos momentos, esperaba mayores dificultades y no una coordinación de equipo que por momentos fue buena, ese trabajo que se hizo de salir a enfrentar el partido, porque para mí era más fácil armar una estructura bien defensiva y estar ahora hablando de un 0-0", aseguró respecto al trámite del juego.

Respecto a sus dirigidos, señaló: "Nosotros salimos a enfrentar el partido, las cosas hay que construirlas como corresponden, nosotros no podemos asegurar que en dos meses vamos a tener un equipo con jugadores ya integrados, no tomo a mal la derrota, puedo decir que era lo que se esperaba aunque no lo que queríamos".

Entonces enfatizó en sus diferencias con Flamengo: "Cuando uno tiene unos jugadores en algunas zonas del campo, pues las transiciones son más rápidas y fáciles de hacer. Uno mira a Flamengo y atrás y adelante son diferentes. Hacia adelante tiene grandes jugadores que en cualquier jugada le cobran un error pese a que usted esté jugando bien. En dos llegadas le hacen dos goles a cualquiera y así usted haga un gran partido, ellos se lo cobran. La diferencia entre un gran equipo y otro está en eso, en que ellos no fallan".

Así que finalizando, remarcó: "Pensaba en cosas peores que podíamos sufrir anoche, sin embargo, logramos jugar dignamente. En el primer tiempo también tuvimos chance y peleamos el partido entre nuestras posibilidades. Si se pudo haber hecho más o menos, eso no se sabe, así como tampoco puedo creer que les íbamos a meter cuatro goles".

y concluyó: "No puedo llegar y decirles que somos superiores y que tenemos que ganar. Lo único que les dije fue que jugaran a tratar de ganarlo y que jugaran como nosotros queremos jugar. La historia dirá qué es lo que pasa, pero tenemos que construir un equipo, ahora vamos a analizar bien jugador por jugador y definimos el equipo que viaja (a Bucaramanga). Tengo claro para qué estamos y hacia dónde queremos que el equipo vaya".