Periodistas brasileros se burlan de Deportes Tolima

Aunque Deportes Tolima no atraviesa su mejor momento deportivo en la liga colombiana, el equipo 'pijao' no deja de ser un rival peligroso y del que sus rivales se puedan fiar. Sin embargo, esto no parece ser lo que considera la prensa brasilera, que demeritó al equipo colombiano en la previa del enfrentamiento de Copa Libertadores entre los dirigidos por Hernán Torres e Internacional de Porto Alegre, considerando que el 'Vinotinto y Oro' no es un rival a la altura del grupo dirigido por Eduardo Coudet.

"Tolima es basura, sufrió para ganarle a Macará. Macará es un fenómeno y ellos hicieron un gran esfuerzo para ganarles. Vamos a parar de chistes. ¿Ustedes saben de cuánto es la hoja de sueldo de Tolima? Es de un perro caliente y una Coca Cola. Paremos, en serio, dejemos de asegurar que es un juego duro, este es un juego tranquilo e Internacional no puede parar hasta cruzarse con Gremio (está ubicado en el grupo al que llegará el ganador de la llave)", sentenció el periodista Adroaldo Guerra Filho en el programa Sala de Redacción de la radio brasilera.

El cruce entre ambos equipos arrancará este miércoles en Ibagué y se definirá en Porto Alegre el próximo 26 en Porto Alegre. De estos dos clubes saldrá el último clasificado al grupo E de la Copa donde se encuentran América de Cali, Gremio y Universidad Católica de Chile, por lo que sea cual sea el equipo que llegue a la siguiente fase, se tendrá que cruzar con un rival de su mismo país.

En cuanto a las declaraciones del periodista, las mismas no cayeron nada bien en los aficionados tolimenses, quienes aseguran que los dichos son irrespetuosos y esperan que su equipo cumpla un gran partido contra el difícil Internacional.