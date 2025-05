Preocupación en Nacional: tendría baja sensible contra Bahia por Libertadores

Pese a esto, Nacional contaría con una baja más que sensible para enfrentar a Bahia por Copa Libertadores pues se ha dado a conocer que David Ospina podría no ser el portero titular para el compromiso del próximo miércoles pues desde el pasado viernes, el hombre de selección Colombia ha tenido un problema viral, de hecho, según información dada en Alerta Bogotá 104.4 FM, Ospina no pudo terminar el entrenamiento del lunes con Nacional, lo que preocupa de cara al juego vital del torneo de la Conmebol.