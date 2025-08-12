Actualizado:
Mar, 12/08/2025 - 22:53
Preocupantes declaraciones de Gandolfi en Libertadores: "me deja muy tranquilo"
Atlético Nacional no le ha podido sacar ventaja a Sao Paulo tras dos disparos directos al palo.
Los octavos de final de la Copa Libertadores comenzó con varios resultados inesperados, entre ellos el polémico empate que se vivió en el encuentro entre Atlético Nacional y Sao Paulo en el Estadio Atanasio Girardot.
El grito de gol en Medellín no se pudo dar en el transcurso de los 90 minutos del compromiso a pesar de haber sido uno de los mejores partidos que disputó Nacional en la presente temporada. La posesión de la pelota fue superior, las ocasiones de gol mucho más claras y con mayor cantidad, pero la efectividad les cobró factura, aunque a Gandolfi parece no haberle afectado mucho, ya que salió orgulloso del resultado.
El palo mantiene con vida a Sao Paulo en la Copa Libertadores
Atlético Nacional salió del Atanasio Girardot con las manos vacías en cuanto a ventaja deportiva en el marcador global y los más de 40.000 hinchas con la absoluta preocupación de lo que pueda llegar a pasar en Brasil, ya que es un terreno de juego complicado, ante un rival que en casa se hace fuerte, tal como lo ha demostrado en el Brasileirao.
La falta de efectividad deja bastante que pensar, ya que las opciones de gol fueron claras, pero no se concretaron. Sin embargo, para Javier Gandolfi esta no es una situación que le pueda llegar a "quitar el sueño", ya que está tranquilo con la tarea que cumplieron sus jugadores, lo que lo llena también de orgullo tomando en cuenta al rival de gran categoría al que se enfrentaron.
"La primera palabra que se me viene a la cabeza es orgullo. Hablando con parte del cuerpo técnico y los directivos teniendo tanta superioridad ante el rival y por el mismo rival también, el cual venía de cinco victorias consecutivas en una liga de alto nivel como lo es la de Brasil y creo que hoy, tanto en el juego, como tácticamente, fuimos muy superiores, pero el fútbol no nos premia. Me deja muy tranquilo porque es el camino que queremos. Era un partido para terminar con mejor resultado."
Gandolfi habló sobre el penal de Edwin Cardona
Uno de los principales protagonistas de la Copa Libertadores y del compromiso de Nacional vs Sao Paulo fue Edwin Cardona, quien erró dos penales consecutivos que le pudieron dar una ventaja significativa al 'verde paisa'. Esta es una situación que no se había visto en los 78 años de historia del club, pero Gandolfi reveló el por qué de esta decisión.
"En el tema de los penales tenemos una lista de cobradores, pero son ellos quienes toman la decisión. Pueden varias opciones dependiendo de la confianza que sienta cada uno. Lastimosamente a Edwin le toco errar hoy, pero muchas veces nos dio alegrías, así que hay que dar vuelta a la pagina."
