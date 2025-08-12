Preocupantes declaraciones de Gandolfi en Libertadores: "me deja muy tranquilo"

Los octavos de final de la Copa Libertadores comenzó con varios resultados inesperados, entre ellos el polémico empate que se vivió en el encuentro entre Atlético Nacional y Sao Paulo en el Estadio Atanasio Girardot.

El grito de gol en Medellín no se pudo dar en el transcurso de los 90 minutos del compromiso a pesar de haber sido uno de los mejores partidos que disputó Nacional en la presente temporada. La posesión de la pelota fue superior, las ocasiones de gol mucho más claras y con mayor cantidad, pero la efectividad les cobró factura, aunque a Gandolfi parece no haberle afectado mucho, ya que salió orgulloso del resultado.

Atlético Nacional salió del Atanasio Girardot con las manos vacías en cuanto a ventaja deportiva en el marcador global y los más de 40.000 hinchas con la absoluta preocupación de lo que pueda llegar a pasar en Brasil, ya que es un terreno de juego complicado, ante un rival que en casa se hace fuerte, tal como lo ha demostrado en el Brasileirao.

La falta de efectividad deja bastante que pensar, ya que las opciones de gol fueron claras, pero no se concretaron. Sin embargo, para Javier Gandolfi esta no es una situación que le pueda llegar a "quitar el sueño", ya que está tranquilo con la tarea que cumplieron sus jugadores, lo que lo llena también de orgullo tomando en cuenta al rival de gran categoría al que se enfrentaron.