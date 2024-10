Primera decisión de River Plate con Miguel Ángel Borja tras eliminación de Libertadores

River Plate no consiguió la remontada en la serie de las semifinales ante Atlético Mineiro, pues el partido en el Estadio Monumental terminó sin goles, dejando al cuadro de Brasil como primer clasificado a la final del torneo tras consolidarse en el marcador global con un 3-0.

El partido estuvo marcado por diferentes oportunidades de ambos equipos, pero para nadie es un secreto que la falta de gol terminó siendo un factor determinante en la serie.

De hecho, el mismo entrenador del cuadro argentino, Marcelo Gallardo, reveló que la falta de definición de cara al arco le costó caro al equipo, dejando un claro mensaje para sus delanteros, entre ellos, el colombiano Miguel Ángel Borja.

"El gol no llegó. Cuando no llega el gol claramente se empieza a desinflar la ilusión y más allá que se nos empezó a hacer cuesta arriba, el equipo insistió hasta el final. Intentó generar por dentro, por fuera, dentro de las posibilidades que nos daba Mineiro. No tuvimos la conexión del gol. El esfuerzo lo hicimos", dio a conocer.

Del mismo modo, Gallardo analizó la llave de la semifinal ante Mineiro y lamentó la eliminación de su equipo que se encontraba a un paso de la final.

"En estas series de semifinal se juegan los detalles. Creo que el partido de visitante no fue el partido que propusimos jugar. En el desarrollo Mineiro no fue mucho más que nosotros. Sí pegó en los momentos justos con cierta justeza de que nos movilizaron. Fueron tres goles. Ahí estuvo la gran diferencia. Hoy claramente sí estuvimos por encima de Mineiro, pero ellos con la ventaja hicieron su partido".

Ante esto, se abre la duda sobre la continuidad de Borja como delantero titular de River Plate, de hecho, se había hablado de un ultimátum para el colombiano en el partido de Libertadores, por lo que se espera determinaciones sobre el futuro del atacante.

De momento, Borja seguirá siendo parte del equipo Millonario pero no se descarta que Gallardo busque más referentes en el ataque o incluso llegue a aceptar alguna oferta para la salida del delantero.