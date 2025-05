Primera decisión de Segundo Castillo tras derrota contra Universitario

Se está acabando la Copa Libertadores de América para Barcelona de Guayaquil y para el director técnico, Segundo Alejandro Castillo. La derrota ante Universitario de Deportes en la ciudad de Lima empieza a convertirse en el gran dolor de cabeza de la institución que deberá sacar adelante el camino a falta de una fecha.

Barcelona tendrá sí o sí que superar a Independiente del Valle en condición de visitante y esperar resultados de River Plate que deberá enfrentar a Universitario que va segundo en la tabla de posiciones tras la victoria en Lima. El futuro de Segundo Castillo se puede complicar si no sacan adelante la clasificación a los octavos de final o bajar a la Sudamericana.

En ese orden de ideas, Barcelona deberá dar el golpe y luchar hasta el final en la última jornada que le queda. Las aspiraciones se pueden estar apagando, pero todavía hay vida en la pelea por sellar el paso a la siguiente fase de la Libertadores, o bien, asegurar la oportunidad de disputar la repesca en la Sudamericana.

De ese Barcelona que eliminó a Corinthians en las fases previas, esa euforia se empezó a diluir en la fase de grupos en donde solo cosecha una victoria en la zona superando a Independiente del Valle. Segundo Castillo lo tiene claro y espera seguir luchando hasta cuando se acaben las esperanzas.

SEGUNDO CASTILLO HABLÓ CLARO SOBRE LO QUE VIENE PARA EL BARCELONA

La derrota se gestó por un error gigante del arquero José David Contreras y la zaga defensiva que quedó mal en un saque de banda. El guardameta venezolano se quedó en el piso por un pisotón y el partido continuó. Intentó reaccionar, pero ya era muy tarde para evitar el centro y la definición de Álex Varela.

Segundo Castillo afirmó en la rueda de prensa posterior que intentaron estar en el partido, pero llegaron los errores grandes, “el equipo compitió, hizo un gran esfuerzo, peleó hasta el final. Estos partidos de Libertadores son de detalles. Ellos pudieron convertir en una jugada, el equipo intentó por momentos claros y por momentos no. Nos vamos con un resultado que no queríamos, pero tenemos que pelear hasta el final en este torneo”.

Posteriormente, habló sobre las críticas que hay hacia el equipo y jugadores, “no podemos decir que físicamente estamos mal, yo comparto con ellos en los entrenamientos. El equipo no viene ganando en Copa y con una seguidilla de partidos, pero eso no quiere decir que estemos jugando mal”.

Además, sentenció que necesitan corregir pequeños errores que los perjudicaron, “es criterio de ustedes si hay jugadores que están o no en bajo nivel. Nosotros escogemos los que están para jugar. Están acostumbrados a ver su mejor versión, pero trataremos de ir corrigiendo para mejorar”.

LA DECISIÓN ANTES DE ENFRENTAR A INDEPENDIENTE DEL VALLE EN LA COPA LIBERTADORES

A Barcelona le quedan semanas complejas en donde tendrá varios partidos en pocos días. Entre ellos, aparece un clásico de Guayaquil ante Emelec que será vital y un encuentro ante Deportivo Cuenca para intentar seguir en el liderato. Luego, afrontarán la Libertadores que es la última carta para sellar una clasificación que ya se ve difícil.

En ese sentido, y sabiendo todo lo que está en juego, Segundo Castillo pasó la página de la caída en Lima y finalizó la rueda de prensa aseverando lo que es realmente importante ahora, “la mejor manera de que nuestra gente esté tranquila es prepararnos para ver ganar a su equipo en el clásico”. Barcelona debe sacar los puntos para seguir peleando en todos los frentes, pero, seguramente, los aficionados no quedaron tranquilos con esa derrota que apaga posibilidades.