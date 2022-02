Qué canal transmite Barcelona vs U. Deportes; Copa Libertadores

Barcelona, de Ecuador, y Universitario de Deportes, de Perú, salen con la consigna de sacar un buen resultado en el partido de ida de la segunda fase previa de repesca para mantenerse en la disputa de la actual Copa Libertadores.

BARCELONA VS UNIVERSITARIO DE DEPORTES: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Ecuador, el compromiso Barcelona vs U. Deportes se puede ver en ESPN Colombia. En Perú se puede apreciar por ESPN Peru, y Estados Unidos es transmitido por beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT.

Ecuador: 7:30 pm

Perú: 7:30 pm

Estados Unidos: 7:30 pm (este), 4:30 pm (pacífico)



La disputa de la Libertadores se ha convertido en uno de los principales alicientes económicos para los equipos del continente, la mayoría en crisis porque la pandemia de la covid-19 les redujo sus ingresos debido a la ausencia de público en sus estadios desde comienzo del 2020.



Barcelona, semifinalista de la anterior Libertadores, comenzó este año desde la primera fase previa en la que eliminó recientemente por penaltis al uruguayo Montevideo City Torque, tras el empate por 1-1 en Uruguay y por 0-0 en Guayaquil.



Después de arrancar la actual temporada, primero en la disputa de la Libertadores con la clasificación a la "segunda fase previa" sobre el cuadro uruguayo, debutó en el campeonato ecuatoriano, que organiza por cuarta temporada la Liga Pro con triunfo ajustado (0-1) sobre Delfín en Manta el pasado sábado.



En el encuentro ante Delfín, el técnico barcelonista, el argentino Fabián Bustos, dio descanso a varias de sus figuras pensando más en el partido de mañana ante Universitario, con el que se ha enfrentado en unas cuatro ocasiones por Libertadores, sumando dos triunfos y dos empates cada uno.



El último enfrentamiento de Barcelona contra un equipo peruano fue en el 2020 contra Sporting Cristal, precisamente por la "segunda fase previa" de repesca, eliminándolo por mejor diferencia de goles, pues lo venció por 4-0 en Guayaquil y luego perdió por 2-1 en Lima.



El cuadro ecuatoriano volverá a contar con el 60% del aforo de su estadio con capacidad para unos 59.000 aficionados, tras la autorización que le otorgó el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) Nacional, encargado del control de la pandemia por la covid-19.



Para el partido de mañana, Barcelona echará de menos a una de sus principales figuras y capitán del equipo, el argentino naturalizado Damián Díaz, suspendido dos partidos, sanción que terminará de cumplir precisamente mañana.



Por su parte, Universitario de Deportes, una vez que cerró la temporada 2021 con la clasificación para la "segunda fase previa" de repesca de la actual Libertadores, se ha mantenido expectante de las actuaciones de Barcelona.



Su actual técnico, el uruguayo Álvaro Gutiérrez, que en 2016 dirigió en 14 partidos a Liga de Quito (Ecuador), aseguró la semana pasada que su equipo no teme el actual Barcelona.



Universitario arrancó la Liga profesional de Perú con dos triunfos al hilo, por 0-3 sobre AD Cantolao y por 3-0 sobre San Martín, con destacada actuación del defensa Nelinho Quina, de 34 años, que es el máximo goleador del cuadro, con tres tantos.



También sobresalieron en los primeros partidos locales, el delantero local Alex Valera, con dos tantos; el defensa uruguayo Federico Alonso, que aportó con otro tanto, para el descuento en la derrota reciente por 2-1 ante Carlos Stein, y también anotó un tanto Joao Villamarín ante Cantolao.



Gutiérrez le ha dado ritmo de competición a los mismos once jugadores en los tres partidos en Perú, con excepción del panameño Alberto Quintero, que reemplazó en el reciente partido a Joao Villamarín, pero que no será tomado en cuenta para el partido ante Barcelona.